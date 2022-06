Jackass v Ljubljani? Nov podvig Dunking Devils.

Akrobatska skupina Dunking Devils je v dobrih 15 letih izvedla že čez 2.500 nastopov v 51 državah, 3. in 4. septembra pa bo v Hali Tivoli gostila svetovno premiero novega, 90-minutnega spektakla ognja, plesa, glasbe in akrobacij. In to kar štirikrat v dveh dneh.

Vragi so se pred kratkim vrnili iz ZDA, kjer so zabavali občinstvo v areni Luke Dončića v Dallasu, v Los Angelesu pa na mega trampolinu Supernova zvabili tudi Steva O-ja, legendo filmov in serije Jackass.

Z Luko Dončićem so že stari znanci. Takole so spomladi pozirali v Dallasu. Foto: arhiv Dunking Devils

Jackass jim je sledil na Instagramu

"Februarja smo si v Los Angelesu ogledali film Jackass 3, in ko smo prišli iz kina čisto navdušeni, je nekdo iz ekipe opazil, da nam Steve-O sledi na Instagramu. Pa smo mu napisali, da smo uživali v ogledu filma in se ponudili, da kdaj naredimo kaj skupaj. Odgovoril je, da je za, ker mu je všeč, kar delamo. Še več, ponudil se je, da bi delil kak naš video po svojih kanalih. Napisali smo mu, kaj pripravljamo z Akrobatom (vodilno mednarodno podjetje za izdelavo trampolinov iz Slovenije), pa je že takrat potrdil, da bo zraven," so nam zaupali fantje iz skupine Dunking Devils.

"Potem smo ga nekaj dni prej spomnili na vse skupaj in je napisal, da ima čas in da pride," so še povedali naši poskočni vragi.

Foto: Siniša Kanižaj

"Najprej smo mu pokazali nekaj težkih trikov, a se je malo ustrašil, nato smo se hitro prilagodili. Potem je vzel svojo rolko in izvedel še nekaj trikov s skejtom, kar je na velikem trampolinu težko, zato je poskusil še na manjšem. Ker je bilo na prizorišču precej ljudi, je bilo nekaj pritiska, saj so ga želeli vsi pozdraviti in snemati, kaj počne, a smo 'zvozili'. Steve-O ima super značaj in zelo zabaven lik. Povedal nam je, da si je ogledal veliko naših videov in pohvalil je naše trike, omenil pa tudi, da nas bo z veseljem kdaj obiskal v Sloveniji."

Akrobatska skupina Dunking Devils bo svetovno premiero svojega novega šova izvedla v Hali Tivoli. Foto: Siniša Kanižaj

Ali bo prišel že na nov šov, Dunking Devils Live ekipa za zdaj ni mogla potrditi. Niti zanikati.

Foto: arhiv Dunking Devils

