Bizaren povod za incident, po katerem je bil kaznovan zvezdnik NBA

Isaiah Thomas je z Washington Wizards v noči na nedeljo gostoval v Philadelphii, kjer je s soigralci izgubil s 108:125, a si bo bolj kot tekmo, ki jo je končal z 20 točkami in tremi asistencami, zapomnil po incidentu, ki se je zgodil v zadnji četrtini.

Ko je bil na liniji prostih metov, sta ga namreč z neprimernimi besedami žalila dva navijača, ki sta sedela za košem. Thomasa, dvakratnega udeleženca tekme All-Star, je to razburilo, zato se je odločil, da z njima pokramlja na štiri oči, in odšel na tribuno. Ostalo je le pri besedah, kaj hujšega se ni zgodilo, a je bil 30-letni zvezdnik, ki v ligi NBA igra od leta 2011, vseeno kaznovan.

Iz vodstva lige NBA so sporočili, da se bo hladil na dveh tekmah, saj takšen odziv košarkarjev na kakršnekoli provokacije s tribun ni dovoljen, kar pomeni, da bo izpustil gostujoči tekmi Washingtona v New Yorku in Detroitu.

Navijači Philadelphia 76ers veljajo za ene bolj glasnih v ligi NBA. Foto: Reuters

Razlog za žaljivke? Zastonj sladoled.

Še veliko hujša kazen je doletela omenjena navijača, ki v dvorano Philadelphie ne bosta imela vstopa kar 12 mesecev. Navijača naj bi Thomasa žalila zaradi tega, ker je ob visokem vodstvu Philadelphie dosegel nepomembni točki, zaradi katerih so navijači ostali brez zastonj sladolednega deserta, ki ga pri znanem ponudniku hitre prehrane Wendy's navijačem na domačih tekme Philadelphie ponudijo v sklopu promocije v primeru, da košarkar katerekoli gostujoče ekipe v drugem polčasu zapravi dva prosta meta v nizu.

Kaj je naredil Isiah Thomas?

Washingtonu v tej sezoni sicer ne gre najbolje. Na vzhodni konferenci so z izkupičkom osmih zmag in 20 porazov trenutno šele na 12. mestu.

Thomas, ki je v sezoni 2016/17 za takratnega finalista vzhodne konference NBA v povprečju dosegal prek 28 točk, je pri povprečju 13,6 točke, 4,8 asistence in 1,7 skoka na tekmo.