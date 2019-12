Mladi slovenski up uradno član Bayerna

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Košarkarski agent Žana Marka Šiška s primerjavo o Loleku in Boleku pospremil v evroligo

Eden najbolj nadarjenih slovenskih košarkarjev, 22-letni Žan Mark Šiško, je tudi uradno novi član evroligaša Bayerna iz Münchna. Novico je na šaljiv način prek družbenega omrežja Twitter sporočil njegov agent Miško Ražnatović. "Nekoč sta bila v središču pozornosti Lolek in Bolek, zdaj sta jim šov ukradla Miško in Šiško. V kinodvoranah po vsej Nemčiji."

Žan Mark Šiško, ki je trenutno prvi podajalec v ligi Aba s skoraj desetimi asistencami na tekmo, je tako peti član slovenskega državnega in pokalnega prvaka Kopra Primorske, ki je zaradi finančnih težav kluba zapustil slovensko obalo. Pred njim so odšli Marko Jagodić Kuridža, Marijan Čakarun, Lance Harris in Stephen Holt, prav tako pa tudi trener Jurica Golemac. Za razliko od omenjenih naj bi Koper Primorska za slovenskega mojstra prejela primerno odškodnino.

Nekada su u centru paznje bili Lolek i Bolek, ali su im danas show ukrali Misko i Sisko! U bioskopima sirom Nemacke!

😄😄😄 — Misko4Raznatovic (@MiskoRaznatovic) December 27, 2019

Žan Mark Šiško, ki ima v ligi Aba povprečje slabih devet točk na tekmo, v državnem prvenstvu pa 10,4 točke, bo tako postal edini v Sloveniji rojeni igralec, ki bo nastopal v evroligi. Bayern München je z izkupičkom 6-9 trinajsti v osemnajstčlanski evroligi, v nemškem prvenstvu pa brez poraza prepričljivo vodi.

198 centimetrov visoki košarkar iz Ljubljane je kariero začel pri Unionu Olimpiji, nato je bil krajši čas član Škofje Loke, Cibone, dve leti Ilirije, od 2018 pa Kopra Primorske.

