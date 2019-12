Vroča kri v Črni gori: Crvena zvezda ni odpotovala v Podgorico

Danes bi moral biti v 13. krogu ABA lige v Podgorici na sporedu derbi med lanskima finalistoma Budućnostjo in Crveno zvezdo. A kot vse kaže, tekme ne bo, saj se je vodstvo Crvene zvezde odločilo, da ekipa zaradi nedavnih protestov in napetosti v Črni gori ne bo pripotovala v Podgorico. Pri Budućnosti sicer zagotavljajo, da bojazni za varnost obeh ekip ni.

Črnogorski parlament je v noči na 27. december sprejel zakon o svobodi veroizpovedi, po katerem bodo morale verske skupnosti po novem dokazati lastništvo verskih objektov. Zakon o svobodi veroizpovedi in pravnem statusu verskih skupnosti, ki je v zadnjih dneh razburil črnogorsko javnost, med drugim predvideva, da morajo verske skupnosti dokazati lastništvo nad zgradbami izpred leta 1918, ko se je Črna gora pridružila Kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev. Če tega ne bodo mogle dokazati, bo lastništvo nad njihovimi objekti prevzela država.

Zakon je bil sprejet klub protestom duhovnikov in vernikov, vrh pa so dogodki doživeli z incidentom v parlamentu, kjer je stranka Demokratska fronta skušala z uporabo dimnih bomb in groženj skušala preprečiti glasovanje o sprejetju zakona. Številni verniki in duhovniki pravoslavne cerkve so se zato v minulih dneh odpravili na ulice, kjer potekajo shodi. Zaradi naelektrenega ozračja so se pri vodstvu Crvene zvezde odločili, da poskušajo tekmo z Budućnostjo prestaviti. V nedeljo bi morali košarkarji beograjskega kluba odpotovati v Podgorico, a so ostali na letališču.

Košarkarji Crvene zvezde so ostali v Beogradu. Foto: Grega Valančič/Sportida

Velika nesoglasja med ekipama

Na neljube dogodke v Črni gori so se hitro odzvali v moštvu regionalnih prvakov. "V ponedeljek 30. 12. 2019 bi morala biti v Podgorici na sporedu tekma 13. kroga lige ABA med Budućnostjo in Crveno zvezdo. S tem pismom želimo vaše mnenje o naši prošnji, da se tekma glede na zapleteno situacijo prestavi. Pri Crveni zvezdi želimo znova spomniti na skupni dogovor, ki je bil poleti dosežen na skupčini ABA lige. Takrat smo se glede na neljube dogodke v lanskem finalu regionalne lige dogovorili, da se bomo skupaj vrnili izključno h košarki in skupnemu interesu vseh nas, ki si želimo promovirati ta šport in ohraniti regionalno ligo.

Kot ste verjetno tudi vi obveščeni, je trenutna situacija v Črni gori takšna, da razmere niso ugodne za igranje iz razlogov, ki nimajo nikakršne zveze s športom. KK Crvena zvezda se je v zvezi s tem obrnila tudi na ustrezne varnostne organe in navedla, da obstaja velika možnost incidentov na že omenjeni tekmi, ki bi lahko ogrozila varnost igralcev in strokovnega vodstva naše ekipe. Verjamemo, da lahko kakršen koli incident, ki ni povezan s košarko, v tem trenutku močno škoduje ABA ligi. V našem klubu zato na vas apeliramo s ciljem, da smo vsi skupaj modri in sprejmemo odločitev, da se tekma prestavi in se na ta način izognemo velikemu tveganju in možnosti, da nas doletijo nezaželene posledice.

Crvena zvezda je kljub zgoščenemu urniku tekem pripravljena tekmo odigrati v nadomestnem terminu, in sicer 24. februarja 2020. Res si ne želimo še poslabšati trenutnega stanja in še priliti olja na ogenj, in poslabšati situacijo ki je že tako dovolj zapletena. Verjamemo, da bo ekipa Budućnosti sprejela naš dobronameren predlog," je v pismu med drugim zapisal direktor beograjskega kluba Filip Sunturlić.

Beograjski klub je v prejšnji sezoni osvojil naslov jadranskega prvaka. Foto: ABA liga

Na pismo predsednika Crvene zvezde se je hitro odzval direktor Budućnosti Slavko Radulović. "Ekipa Budućnosti smatra, da ne obstaja niti en razlog, da planirana tekma ne bi bila odigrana. Sprejeli smo vse potrebne organizacijske in varnostne ukrepe, zato vas obveščamo, da je vse pripravljeno za igranje načrtovanega srečanja," je zapisano v pismu Radulovića.

Zagotovila podgoriške ekipe o varnosti in organizaciji tekme so prejeli tudi v vodstvu ABA lige, kjer so zagotovili, da tekma ne bo preložena. Pred predstavnike medijev je danes stopil tudi predsednik beograjskega kluba Nebojša Čović, ki je zatrdil, da je v prvi vrsti pomembna varnost obeh moštev, ob tem pa je spomnil tudi na preloženo nogometno tekmo med Real Madridom in Barcelono, ki je bila zaradi ogrožene varnosti prestavljena. Zdaj obe ekipi čakata na epilog zgodbe. Budućnost je sicer z devetimi zmagami in tremi porazi trenutno na tretjem mestu lige ABA, nekoliko slabše gre aktualnim prvakom, ki so po dvanajstih odigranih krogih pri sedmih zmagah.

Še kako živ spomin na lansko finale

Spomnimo, veliko vroče krvi je bil na obračunu obeh jadranskih velikanov prelite že na odločilni peti tekmi lanskega finala jadranske lige, ko se je obračun zaradi incidenta domačih navijačev začel z enourno zamudo. Zvezdini navijači so namreč košarkarjem Budućnosti pripravili sprejem v obliki kletvic, obmetavanja s predmeti in grožnjami. S tribun se je slišalo: "Ubij, ubij, Šiptara." Ko so člani Budućnosti 20 minut pred predvidenim začetkom prišli na parket, se jim je na tem neovirano približalo okoli deset oseb, ki so v rokah držale žoge, ob tem pa pljuvale in preklinjale. Črnogorska ekipa je nato odšla v slačilnico, varnost pa naj bi hitro poostrili.

Incident na lanskem finalu:

Gledalce so pozvali, naj ostanejo na svojih mestih in se vzdržijo neprimernih potez. "Navijajte športno, ne nasedajte provokacijam. Prosimo vas, da na parket ne mečete ničesar," je takrat gledalce pozval športni direktor Crvene Zvezde, kapetan gostiteljev pa jih je prav tako prosil, naj se umirijo. Prošnje so zalegle, 45 minut po predvidenem začetku tekme, na kateri je bil glavni sodnik Slovenec Sašo Pukl, so košarkarji Budućnosti še drugič prišli na ogrevanje, tekma pa se je končala z visoko zmago domače ekipe.

