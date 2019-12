Je to novi Anthony Randolph?

Na Košarkarski zvezi Slovenije so oktobra dejali, da sta, kar se tiče mesta za naturaliziranega košarkarja, v prednosti Anthony Randolph in Alen Omić, ob omembi Jordana Morgana, pa je selektor slovenske izbrane vrste Rado Trifunović takrat razmišljal takole: "Nič ni v zvezi z njim. Je možnost, ampak se nič ne pogovarjamo. Ne vem, od kje je prišla ta informacija. Najtežje je zaradi kvalifikacij, ker v njih ne bo mogel igrati košarkar iz Evrolige. In če bi vzeli nekoga dobrega iz Eurocupa, bi lahko zaradi dobrih iger dobil angažma v Evroligi. In bi spet ostali brez njega. Do kvalifikacij imamo dovolj časa, da o vsem razmislimo in se pravilno odločimo."

Zdaj pri Sportandu pravijo, da naj bi bil 28-letni Morgan po informacijah njihovega vira v postopku pridobivanja slovenskega potnega lista. Američan je Slovenijo spoznal v sezoni 2017/18, ko je eno sezono igral za Olimpijo. Po enem letu v Ljubljani se je preselil v Banvit, trenutno pa je član turškega kluba Pinar Karsiyaka, ki nastopa v turškem prvenstvu in Eurocupu.

Kdo bi moral kot naturaliziran košarkar igrati za slovensko reprezentanco? Anthony Randolph (Real Madrid) 0,00% +

Alen Omić (Joventut) 0,00% +

Jordan Morgan (Pinar Karsiyaka) 0,00% +

Kdo drug 0,00% +

Nihče 0,00% +

Preberite še: