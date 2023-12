Slovenski reprezentant nič več za Sekulića

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danes 32-letni Jordan Morgan se je širši slovenski javnosti v najlepši luči predstavil v sezoni 2017/2018, ko je blestel v dresu takratne Petrol Olimpije. To mu je prineslo prestop v turški Banvit, kjer pa je zdržal le eno sezono. Tudi nato je pogosto menjal sredine in imel vmes tudi težave s poškodbo. Medtem je postal naturalizirani slovenski reprezentant in pomembno pomagal v kvalifikacijah za zadnje veliko tekmovanje. Čeprav je minulo poletje od prvega dne treniral z reprezentanco, je dal na koncu selektor Aleksander Sekulić v ekipi za svetovno prvenstvo 2023 prednost Miku Tobeyju.

Sekulić je bil sicer Morganov trener tudi v Lokomotivu iz Kubana. V Rusiji sta se zdaj njuni poti razšli. Grški AEK je medtem že potrdil, da je Američan njihov novi član. Atenski klub to sezono uspešno nastopa v Fibini ligi prvakov, v grški ligi pa je trenutno na sedmem mestu (pet zmag, šest porazov).