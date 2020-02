"Kar je, je čarovnija. Vsi gledajo, kako je to mogoče."

Zaradi finančnih težav so decembra vrste slovenskega prvaka Kopra Primorske zapustili osrednji košarkarji kakor tudi glavni trener Jurica Golemac. Vodstvo kluba je zaupalo vodenje ekipi Andreju Žaklju, ki je kljub osiromašenemu kadru prijetno presenetil košarkarsko javnost: "Nihče ni pričakoval, da bomo tako igrali. Pripisovali so nam, da bomo izgubljali za 30 ali 40 točk. Trdno delo in vera v naše delo sta obrodila sadove."

Po burnem decembrskem dogajanju pri Kopru Primorski in slovesu glavnih protagonistov uspešne zgodbe se je na osrednje mesto trenerske klopi usedel Andrej Žakelj, ki je v preteklosti vodil moštva Šentjur, Terme Olimia iz Podčetrtka in poljski Lublin, vrsto let pa je bil pomočnik pri ljubljanski Olimpiji. Skupaj z igralci je pozitivno presenetil vso košarkarsko javnost. Vendarle so klub zapustili osrednji nosilci, a je z igralci naredil dober posel in štiri kroge pred koncem rednega dela lige ABA še vedno ostaja v igri za polfinale.

Vloga glavnega trenerja v klubu, ki je aktualni prvak, je za vas nova. Kako ste se navadili na vse skupaj?

Skrbelo me je zaradi položaja, v katerem smo bili in smo – nevsakdanje in novo je. A me ne skrbi več. Kot trener sem se v preteklosti namreč veliko naučil od drugih strokovnjakov in to znanje uporabljam.

Vas je skrbelo zaradi razmer v klubu in dejstva, da so nosilci zapuščali vrste?

Bolj me je skrbelo, ali lahko igralce psihološko dvignem. Po odzivu proti Crveni zvezdi sem videl, da upanje je. Vsi skupaj smo se zbrali, strnili glave in dosegli dober rezultat.

Nejc Barič je čez noč postal prvi organizator igre Kopra Primorske. Foto: Grega Valančič/Sportida Prav vse ste s svojimi predstavami prijetno presenetili. Ni malo takšnih, ki so pričakovali, da boste v ligi ABA lahek plen.

Nihče ni pričakoval, da bomo tako igrali. Pripisovali so nam, da bomo izgubljali za 30 ali 40 točk. Največja razlika je bila -19 proti Partizanu. Z vsemi smo igrali enakovredno. Proti Budućnosti smo bili zelo blizu zmagi. Trdno delo in vera v naše delo sta prinesla sadove. Zadnje tri tekme v ligi ABA nam je uspelo učinkovito odigrati.

Ste na šestem mestu lige ABA, ampak imate isto število zmag in porazov kot četrta Olimpija. Vam lahko v zadnjih štirih krogih uspe veliki met in se uvrstite v polfinale?

Smo v igri, imamo dober razpored, a ne razmišljamo o tem. Tudi ko je bil položaj težek, na primer nismo razmišljali o izpadu iz lige. Pritisk je le naslednja tekma, ne rezultat. Da fantje iztisnejo največ.

Šele 18-letni Rok Nemanič je dobil priložnost in jo izkoristil. Foto: Vid Ponikvar Nekateri igralci zdaj stopajo v ospredje, prej pa so bolj pobirali drobtine. Nejc Barič se je na primer v zadnji tekmi s 24 točkami in petimi asistencami zelo izkazal.

Potencial je obstajal že prej. Sistem je bil postavljen za druge igralce. Zdaj smo ga morali nekoliko spremeniti. Ti, ki so sedeli, so sprejeli, da je bilo tako. Barič je v zadnjih tekmah malce eksplodiral. To je plod trdega dela. Tudi on verjame v to, kar počne. Zaupam mu.

Priložnost dobivajo tudi mladi košarkarji. Dali ste jo vsega 18-letnemu Roku Nemaniču. Verjetno se vam na treningu priključijo tudi mladinci, ker nimate dovolj košarkarjev za normalno rotacijo?

Imamo osem igralcev in mladince. Nemanič je edini mladinec, ki je igral v ligi ABA. Decembra je dopolnil 18 let, zdaj pa igra tudi 20 in 30 minut. Priložnost je izkoristil. Računamo nanj, saj je up za prihodnost. Priložnost dajemo mladim in domačim. Namesto Ivana Marinkovića bomo morda pripeljali še koga, ampak želimo Slovenca. Za rotacijo imamo na treningu premalo košarkarjev. Štiri na štiri težko treniramo vsak dan. Mladinci so zato z nami na treningih. Drugače ne gre. Kar je, je čarovnija. Vsi gledajo, kako je to mogoče.

Pomembna je le naslednja tekma. Foto: Grega Valančič/Sportida Stanje odhodov se je v zadnjem obdobju stabiliziralo, nato pa vas je ta teden zapustil Ivan Marinković. Ali obstaja bojazen, da bi odšel še kdo?

Mislim, da ne, ker klub izpolnjuje, kar se je z igralci dogovoril konec decembra. Ne vidim razloga, zakaj bi igralci odšli. Imajo priložnost za dokazovanje. Marinković ni mogel zavrniti takšne priložnosti. Raje pa bi govoril o igralcih, ki so tu.

Verjetno so se cilji kluba zaradi nastalega položaja spremenili.

Vodstvo si želi najvišjih ciljev, vendar so se spremenili glede na položaj. Želja je, da se klub stabilizira, uredi. Da se stvari do konca poravnajo. Kot trener želim, da gredo fantje iz tekme v tekmo in imajo v glavi željo po zmagi. V Sloveniji želimo priti čim višje. Kam nas bo pripeljalo, bomo videli. Odvisno bo od dnevne forme. Dobrodošlo je, da je liga ABA za naslednjo sezono zagotovljena.

Za koliko časa ste vi zavezani klubu?

Z upravo imam dogovorjeno sodelovanje do konca sezone. Pogovarjamo se o nadaljnjem sodelovanju, vendar ne želimo ničesar prehitevati. Osredotočeni smo na tekme, trenutni položaj. Če nam uspe izpeljati, kar je zastavljeno, čaka klub lepa prihodnost.