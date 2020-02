Ko si vroč, si vroč: Jaka Blažič z novim norim košem #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Košarkarji so začeli četrtfinale boje v pokalu Spar. Po Helios Suns in Koper Primorski sta si prednost pred povratnima tekmama zagotovila tudi Krka in Cedevita Olimpija.

Izbranci ljubljanskega trenerja Jurice Golemca so odpor domačih košarkarjev strli šele v drugem polčasu. Pri zmajih je bil najbolj razpoložen slovenski reprezentant Jaka Blažič, ki je v slabih tridesetih minutah dosegel 25 točk, izkazal pa se je tudi Codi Miller-McIntyre, ki je 14 točkam dodal še devet podaj in šest skokov. Pri gorenjski zasedbi je bil najbolj učinkovit Marko Popadić z 22 točkami.

Jaka Blažič je v izjemni formi:

Ko skušaš na internetu najti, kaj pomeni rek "Ko si vroč, si pač vroč", zagotovo kot razlago najdeš spodnji video... 🔥🔥🔥@JakaBlazic, kako ti to uspeva?



#ZmajevoSrce pic.twitter.com/9ENbYpT1JN — Cedevita Olimpija Ljubljana (@KKCedOL) February 11, 2020

V dolenjski prestolnici so si domači košarkarji po izenačenem prvem polčasu odločilno prednost priigrali v tretji četrtini, ki so jo dobili z 29:15. Pri Novomeščanih je bil strelsko najbolj učinkovit Muhamed Pašalić z 19 točkami in osmimi podajami, medtem ko je Luka Lapornik za zmago prispeval 17 točk. Pri Polzeljanih je Sandi Čebular dosegel 21, Miha Vašl pa 19 točk.

V ponedeljek do prednosti Koper in Helios

V Šentjurju so bili domači v igri praktično do konca tretje četrtine, v zadnji pa so imeli vse pod nadzorom Domžalčani. Pri teh je Jure Pelko 18 točkam dodal sedem podaj, Davor Konjević pa je zbral 15 točk. Jakob Čebašek je pri domačih dal 13 točk.

V Rogaški Slatini pa je Koper Primorska, zmagovalka zadnjih dveh pokalnih tekmovanj (rekorderka je Olimpija z 20), že v prvi četrtini naredila razliko, ki je ni več izpustila iz rok. Aleksandar Lazić je za zmagovalce dosegel 20 točk in imel ob tem še 15 skokov, Alen Hodžić pa je 19 točkam dodal osem skokov in sedem podaj. Pri Rogaški je s 13 točkami izstopal Jan Dornik.

Zaključni turnir najboljše četverice pa bo v soboto in nedeljo na Kodeljevem.

Pokal Spar, četrtfinale:

PAR A

Ponedeljek, 10. februar:

19.00 Rogaška - Koper Primorska

Sreda, 12. februar:

18.00 Koper Primorska - Rogaška



PAR B

Ponedeljek, 10. februar:

18.00 Šentjur - Helios Suns

Sreda, 12. februar:

19.00 Helios Suns - Šentjur



PAR C

Torek, 11. februar:

19.00 Gorenjska gradbena družba Šenčur - Cedevita Olimpija

Četrtek, 13. februar:

19.30 Cedevita Olimpija - Gorenjska gradbena družba Šenčur



PAR D

Torek, 11. februar:

19.00 Krka - Hopsi Polzela

Četrtek, 13. februar:

19.00 Hopsi Polzela - Krka

