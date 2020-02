Luka Dončić povedal stavek, ki so ga vsi želeli slišati

Luka Dončić si je 30. januarja na treningu poškodoval gleženj in izpustil sedem tekem. Če dodamo še štiri decembrske, na katerih je prav tako manjkal zaradi težav z desnim gležnjem, je v tej sezoni torej izpustil enajst dvobojev lige NBA. "Gleženj sem si v pretkelosti že večkrat zvil, vendar ne dvakrat zapored v tako kratkem času. To se mi še ni zgodilo. Jasno je, da si prve tekme ob povratku nekoliko bolj pazljiv, razmišljaš o tem, saj ne bi rad šel še enkrat zgodi vse to. Vendar bom poizkusil, da o tem ne bom razmišljal,” se je prvi mož Dallas dotaknil zadnjih dveh zvinov.

V njegovi odsotnosti je Dallas zabeležil pet zmag in šest porazov, trenutno pa se nahaja na sedmem mestu zahodne konference. Za zdaj je v varnih vodah glede končnice, v katero se uvrsti osem najboljših ekip. Pred devetouvrščenim Portlandom ima sedem zmag prednosti.

Nove skalpe si pri Mavericks obetajo ob Dončićevi vrnitvi. Slovenski košarkarski dragulj je bil sprva predviden, da bi lahko morda zaigral že na dvoboju z Utahom, a se je vse skupaj zamaknilo.

"Jutri bom igral"

Zdaj je postalo jasno, da bo na delu v noči na četrtek, ko bo v Teksasu gostovala ekipa Sacramento Kings. "Jutri bom igral," je Luka povedal stavek, ki so ga vsi navijači Dallas Mavericks želeli slišati, in nadaljeval: "In pripravljen sem igrati karkoli." Glavni trener Rick Carlisle je sicer optimističen, vendar bo kljub temu pred njegovo ime dodal vprašljiv nastop. A je jasno, da igre željnega Dončića zagotovo ne bo pustil lačnega. "Pripravljen sem. Poizkusil bom. Navdušen sem, da sem spet tu in bom igral košarko. Vedno je težko, če ne delaš tistega, kar imaš rad. In rad sem na igrišču skupaj s soigralci. Zame je bilo težko, vendar sem vesel, da sem nazaj," so besede košarkarja s številko 77.

Carlisle said Luka will be listed as either questionable or probable tomorrow vs. the Kings, but Luka was adamant about playing both tomorrow and in the Rising Stars and All-Star games with no limitation:



“I’m going to play tomorrow, and I’ll be ready to play whatever” — Callie Caplan (@CallieCaplan) February 11, 2020

Luka je že v ponedeljek opravil trening pet na pet, gleženj pa je zdržal tudi v torek, ko je sporočil, kdaj se kani vrniti v tekmovalni pogon.

Po Sacramentu sledi pot v Chicago, kjer se bo družil z zvezdami

Nobena poškodba se sicer ne zgodi ob pravem času, ta pa bi ga skoraj stala zgodovinskega trenutka. Konec tedna bo namreč del All-Star vikenda v Chicagu, kjer bo igral v ekipi LeBrona Jamesa. Kot prvi Slovenec bo tekmo začel v prvi peterki - vanjo so ga uvrstili navijači, košarkarji lige NBA in izbrani novinarji - in kot drugi po Goranu Dragiću, ki bo del prestižnega dvoboja zvezd lige NBA.

“I’m ready. I’ll try. I’m just excited to be back out there, just playing 🏀 “ pic.twitter.com/PNMXX1hSeP — Brad Townsend (@townbrad) February 11, 2020

Luka je bil izbran tudi za ekipo vzhajajočih zvezd - tekma bo že v noči na soboto. Koliko minut bo dejansko igral na tem dogodku, bomo videli, čeprav si ne postavlja časovnih omejitev. Prav poseben pa bo zanj zadnji večer v Chicagu, ko bo osrednja tekma zvezdniškega vikenda - ta bo po našem času v noči na ponedeljek ob 2. uri.

"Zame je pomembno. Nisi vsakič član All-Star zasedbe. Igral bi rad za organizacijo, zase in številne ljudi. Ko sem bil majhen, sem sanjal, da bom del nedeljske tekme ... Le, da bom zraven," se je Dončić še ozrl proti Chicagu.