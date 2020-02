Vrnitev Dončića na vidiku, sveža energija v Dallasu #video

"Napreduje, že ves teden dviguje raven aktivnosti," je o napredku Luke Dončića, nepogrešljivem členu ekipe iz Dallasa, povedal trener Rick Carlislie. "Sicer pa se ni nič spremenilo. Upamo, da bo lahko zaigral v sredo (v noči na četrtek po slovenskem času, op. a.). Vse je odvisno od njegovega počutja in tega, kako bo prenesel obremenitve zadnjih dveh dni, ko je spet treniral. Pod črto: dobro napreduje," je optimističen trener Dallasa.

Luka Doncic played 5-on-5 at the Mavs' practice facility Monday morning, sources told ESPN. It was his first live action since spraining his right ankle Jan. 30. The Mavs hope Doncic will be cleared to play Wednesday against the Kings.