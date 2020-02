Luka Dončić se še ne bo vrnil

Navijači Dallasa so po nedavnih klubskih namigih gojili upanje, da bo Luka Dončić, ki je ob koncu januarja staknil še drugo poškodbo gležnja v sezoni, zaigral v noči na torek, ko bo v Teksasu gostoval Utah. A to se zanesljivo ne bo zgodilo. Desni gleženj mu še onemogoča polne obremenitve, tako da ga trener Rick Carlisle zanesljivo ne bo vključil v rotacijo.

Kot realni datum vrnitve se zdaj ponuja 12. oziroma 13. februar. V noči na četrtek bo namreč v Dallasu gostoval še Sacramento. To pa bo hkrati tudi zadnja priložnost za Dončićevo vrnitev pred premorom, ki ga prinaša tradicionalni All-star vikend. Ljubljančan je sicer za zvezdniški spektakel v Chicagu predviden tako za tekmo vzhajajočih zvezd kot osrednjo tekmo.

Dallas je v zadnjem obdobju na šestih tekmah brez Dončića zabeležil tri zmage. Polovično uspešen (2:2) pa je bil tudi ob decembrski poškodbi prvega strelca. Mavericks vseeno ostajajo na varni strani zahodne lestvice. Trenutno so namreč na sedmem mestu (32 zmag, 21 porazov) in imajo pet oziroma sedem zmag prednosti pred Memphisom in Portlandom, ki napadata osmo ter obenem zadnje mesto za končnico. Luka, ki bo ob koncu meseca dopolnil 21 let, si torej lahko obeta prvi nastop v končnici, kjer se karte premešajo na novo, predvsem pa je zanjo značilna bolj čvrsta košarka.