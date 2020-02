Dallas uspešen brez Dončića, prevetrena Minnesota prekinila črn niz

V ligi NBA je Dallas v noči na nedeljo slavil na gostovanju pri Charlottu (100:116) in se po dveh zaporednih porazih vrnil na zmagovite tirnice. Tudi tokrat Mavericks niso mogli računati na Luko Dončića, ki je zaradi poškodbe gležnja izpustil zadnjih šest tekem, v katerih so njegovi soigralci prišli do treh zmag, prav tolikokrat pa so tudi izgubili. Denver Vlatka Čančarja, ki ni dobil priložnosti za igro, je bil boljši od Phoenixa (117:108), Minnesota pa je proti LA Clippers prekinila niz kar 13 zaporednih porazov.

Dallas je brez poškodovanega Luke Dončića prekinil niz dveh zaporednih porazov. Mavericks so na gostovanju pri Charlottu slavili s 116:100. Gostje so blesteli predvsem v prvi četrtini, ki so jo dobili s kar 31:10, prednost pa je skozi tekmo le še naraščala. Ob koncu tretje četrtine je Dallas vodil že s 94:65, v zadnjih 12 minutah pa so gostitelji uspeli le nekoliko omiliti visok poraz. Ob odsotnosti Dončića je vloga prvega strelca znova pripadal Sethu Curryju, ki je dosegel 26 točk (10/14 met iz igre), Willie Cauley-Stein je dosegel dvojni dvojček (15 točk, 10 skokov). Pri Charlottu je bil strelsko najbolj razpoložen Devonte' Graham s 26 točkami in 10 podajami.

Vrhunci obračuna med Dallasom in Charlottom:

Denver uspešen še tretjič zapored, Lakersi boljši od podprvakov

Denver je brez Vlatka Čančarja ugnal Phoenix s 117:108 in dosegel še tretjo zaporedno zmago. Phoenix je tekmo odlično odprl, v prvi četrtini so Sunsi dosegli kar 37 točk, še ob polčasu so vodili za točko. V drugem delu pa so pobudo prevzeli gostje, ki so na krilih Jamala Murraya vknjižili 37. zmago v sezoni. Murray je dosegel 36 točk (8/9 za 2, 6/8 za 3, 2/3 prosti meti), Nikoli Jokiću je do dvojnega dvojčka zmanjkal en skok (233 točk, 9 skokov). Pri Phoenixu je bil najučinkovitejši Deandre Ayton z 28 točkami in kar 19 skoki, Devin Booker jih je dosegel 21.

Predstava Jamala Murraya:

Več dela kot pričakovano so imeli eni izmed glavnih favoritov za osvojitev šampionskega prstana v tej sezoni LA Lakers, ki so v končnici le strli odpor v tej sezoni razglašenih podprvakov Golden State Warriors. Lakersi so v uvodu v zadnjo četrtino ves čas vodili z dvomestno razliko, dobre tri minute do konca obračuna v Chase Centru pa so se domači približali na pet točk zaostanka, a kaj več od tega ni šlo. Zadnji žebelj v krsto aktualnih podprvakov je s trojko 17 sekund do konca tekme zabil LeBron James, ki je bil z 22 točkami in enajstimi podajami drugi strelec Lakersov. Pet točk več od njega je dosegel Anthony Davis, ki je k svojemu strelskemu dosežku dodal še deset skokov. Za Golden State je Marquese Chriss dosegel 26 točk.

Minnesota prekinila črn niz

Kawhi Leonard je dosegel 20 točk. Foto: Reuters Manj uspešni od svojega mestnega tekmeca so bili LA Clippers, ki so na gostovanju pri Minnesoti zabeležili visok poraz. Timberwolves so prekinili niz kar 13 porazov in dosegli prvo zmago po 10. januarju. V prestopnem roku pa so zamenjali več kot polovico ekipe, kar se jim je že obrestovalo. Jordan McLaughlin je bil s 24 točkami in enajstimi podajami prvi strelec Timberwolvsov, debitant v dresu Minnesote Malik Beasley, ki se je v klub preselil iz Denverja, pa je vknjižil svoj prvi dvojni dvojček (23 točk, 10 skokov). Pri Clippersih je prvi zvezdnik Kawhi Leonard dosegel 20 točk (8/17 met iz igre), Paul George se je ustavil pri 21 točkah. Košarkarji Minnesote so bili izjemno napadalno razpoloženi, s 26 zadetimi trojkami (44 poskusov, 59% učinkovitost) postavili rekord kluba, Beasley jih je dosegel kar sedem.

Toronto melje naprej

Je pa nov rekord kluba uspelo doseči tudi Torontu, ki je proti Brooklynu dosegel še 14. zaporedno zmago, kar Raptorsom ni uspelo še nikoli prej. Tekmo je z zadetim prostim metom slabih 23 sekund pred koncem odločil Pascal Siakam, na drugi strani so imeli gostje še napad za zmago, a so bili neuspešni. Pri prvakih je bil z 29 točkami najučinkovitejši Fred VanVleet, Caris LaVert pa je za Brooklyn dosegel kar 37 točk (6/7 za 3).

V tej sezoni skoraj da nepremagljivi Milwaukee je proti Orlandu dosegel še 45. zmago v tej sezoni (111:95), Brook Lopez je bil s 23 točkami prvi strelec Bucksov, Khris Middleton (21 točk, 13 skokov) in Giannis Antetokounmpo (18 točk, 18 skokov) pa sta blestela z dvojnima dvojčkoma.

