Dragić ostal praznih rok, Beal v zadnji sekundi pokopal Dončićev Dallas #video

Goran Dragić je z Miamijem na gostovanju pri Sacramentu doživel še drugi zaporedni poraz. Za Miami še ni zaigral 36 letni Andre Iguodala, ki se je na Florido preselil pred dvema dnevoma. Heat so do polovice tretje četrtine držali priključek z gostitelji, slabih sedem minut pred koncem tretjega dela so po trojki Duncana Robinsona, ki je bil na koncu z 18 točkami drugi strelec Miamija, nazadnje na tekmi povedli (68:67), nato pa je bil Sacramento ves čas korak pred gosti. Dragić je na parketu preživel 28 minut, v katerih je dosegel 14 točk (2/5 za 2, 3/7 za 3, 1/2 prosti meti), podelil je tri podaje, v statistiko pa je vpisal še tri ukradene žoge, štiri skoke in kar sedem izgubljenih žog.

Pri Miamiju je bil sicer najbolj razpoložen udeleženec letošnje tekme vseh zvezd Bam Adebayo, ki je dosegel 26 točk (12/16 met iz igre). Za Sacramento je Bogdan Bogdanović dosegel 23 točk, Buddy Hield je vknjižil dve manj.

Vrhunci tekme med Sacramentom in Miamijem (105:97):

Beal brez milosti do Dallasa

Izjemno zanimivo je bilo tudi v Washingtonu, kjer se je mudil Dallas, ki znova ni mogel računati na pomoč poškodovanega Luke Dončića. Zelo izenačen obračun sedmega moštva zahoda in devete ekipe vzhoda je bil odločen šele 0,2 sekunde pred koncem srečanja. Tim Hardaway je imel sekundo in osem desetink pred koncem na voljo še dva prosta meta, unovčil je le drugega, a Dallas popeljal v vodstvo s 118:117. Washington je imel tako za zadnji napad na voljo 1,8 sekunde, odlično pa se je znašel prvi igralec tekme Bradley Beal, ki je žogo 0,2 sekunde pred koncem položil skozi obroč. 26-letni košarkar je dosegel 29 točk, vknjižil pa je še pet skokov in osem podaj, Davis Bertans mu je pomagal z 20 točkami.

Pri Dallasu je bil ob odsotnosti Dončića najbolj razpoložen Seth Curry z 20 točkami, Hardaway je dosegel eno manj. Po tekmi je o stanju poškodbe Dončića spregovoril tudi trener Rick Carlisle. "Luka dobro okreva in upamo, da bo lahko zaigral še pred premorom za All-Star tekmo," je povedal Carlisle, ki na obračunu z Washingtonom še šestič zapored ni mogel računati na pomoč slovenskega košarkarja.

Koš Beala za zmago:

Rekord prvakov

Košarkarji Toronta so z zmago proti Indiani postavili rekord kluba, saj je bila zmaga nad Pistons že njihova trinajsta zaporedna, kar jim ni uspelo doseči še nikoli v zgodovini kluba.

Liga NBA, 7. februar:

Lestvica: