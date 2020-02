Mladi fenomen Zion navdušil v ligi NBA kot še nikoli #video

V noči na sredo v ligi NBA je bilo odigranih pet tekem. Mladi as New Orleansa Zion Williamson je prvič v karieri dosegel več kot 30 točk, James Harden in Russell Westbrook sta napolnila koš Bostonu in prekinila niz sedmih zaporednih zmag keltov, Philadelphia pa je status najbolj uspešnega gostitelja v tej sezoni okrepila z zmago nad Los Angeles Clippers. Vsi trije klubi s slovenskimi legionarji so počivali, na delu pa bodo v noči na četrtek, ko naj bi se Luka Dončić vrnil na parket .

Pelikani so na domačem parketu v New Orleansu nadigrali Portland (138:117), mladi zvezdnik Zion Williamson pa je prvič v karieri presegel mejo 30 točk. Najstnik, kateremu zaradi izjemnih fizičnih sposobnosti predvidevajo svetlo prihodnost, je končal dvoboj pri 31 točkah (met iz igre 10/17). Na parketu je prebil le 28 minut. Zaradi težav s kolenom je izpustil dobršen del sezone, tako da je proti Portlandu zaigral šele devetič v tej sezoni. Bil je neustavljiv za obrambo Trail Blazers, kar šest od devetih skokov pa je zbral v napadu.

Vrhunci Ziona Williamsona proti Portlandu:

Dvoboj se je začel po željah gostov, ki so povedli za 16 točk, a je nato New Orleans, ki je še drugo tekmo zapored pogrešal najboljšega strelca Brandona Ingrama (poškodba gležnja) zaigral bistveno bolje in do konca zbral kar 37 točk več od Portlanda. JJ Redick je dodal 20 točk, toliko jih je pri gostih prispeval tudi četrti najboljši strelec lige NBA v tej sezoni Damian Lillard (20), kar je več kot polovico slabše od njegovega povprečja na zadnjih desetih tekmah (42).

Odlično ga je pokrival Jrue Holiday, ki je prispeval še 16 točk in 10 skokov, dvojna dvojčka pa sta na tekmi uspela tudi Lonzu Ballu (10 točk in 10 asistenc) ter centru gostov Hassanu Whitesidu (17 točk in 14 skokov).

"Nizki" Houston prekinil niz Bostona

Največ točk v večeru v ligi NBA je dosegel James Harden (42). Najboljši strelec tekmovanja je blestel proti Bostonu in prispeval več kot tretjino točk Houston Rockets (116), njegovo statistiko pa so obogatili še osem skokov in sedem asistenc. Za tri točke je zadel 7 od 16 metov.

Rakete, ki so se po odhodu švicarskega centra Clinta Capele navadile igranju brez visokega igralca v postavi, so keltom prizadejale prvi poraz (116:105) po sedmih zaporednih zmagah. Poleg Hardna je bil zelo razigran tudi Russell Westbrook (36, met iz igre 13/23), ki je prispeval tudi 10 skokov in 5 asistenc.

Kako sta Harden in Westbrook napolnila mrežo Bostonu:

Pri Bostonu sta največ točk dosegla Gordon Hayward (20) in Jaylen Brown (19), Jayson Tatum jih je dosegel 15, Kemba Walker pa ob skromnem metu iz igre (5/17) "le" 14.

LaVine dosegel 41 točk, a izgubil

San Antonio je prekinil niz petih zaporednih porazov. Ostroge so premagale Oklahoma City Thunder (114:106), s 25 točkami pa sta v vrstah zmagovalcev izstopala LaMarcus Aldridge (še 14 skokov) in Dejounte Murray. Mejo 20 točk je dosegel tudi Patty Mills (20). Gostje so utrpeli drugi zaporedni poraz po izjemnem obdobju, v katerem so zmagali kar na devetih izmed zadnjih desetih srečanj, na lestvici zahodne konference pa prehiteli tudi Dončićev Dallas. Chris Paul je bil z 31 točkami prvi strelec dvoboja, Shai Gilgeous-Alexander jih je dodal 17.

Washington je premagal Chicago s 126:114, bikom pa ni pomagal niti vroč strelski nastop Zacha LaVineja, ki je kar 19 od končnih 41 točk dosegel v zadnji četrtini. Takrat so gostje zaostanek 18 točk zmanjšali na -6, nato pa se je ustavilo. Čarovniki so se veselili nove zmage, že četrte na zadnjih šestih srečanjih, Bradley Beal je za Washington dosegel 30 točk, mladi Japonec Rui Hachimura pa jih je dodal 20. Pri gostih je 19 točk dodal še Čeh Tomaš Satoransky.

Gostom najtežje pri 76ers

Philadelphia, ki je v tej sezoni najbolj nehvaležen gostitelj, saj je od 27 domačih dvobojev dobila kar 25, je bila boljša od Los Angeles Clippers (110:103). Avstralec Ben Simmons je navdušil navijače z raznovrstno predstavo, ki jo je oplemenitil s trojnim dvojčkom. Zbral je 26 točk, 12 skokov in 10 asistenc, kamerunski center Joel Embiid je prav tako prispeval 26 točk (še 9 skokov), v zadnji četrtini pa je gostiteljem do velike zmage izdatno pomagal Josh Richardons. V tem delu srečanja je dosegel kar 17 od 21 točk.

.@BenSimmons25 has recorded consecutive triple-doubles for the third time in his career. The only other player in team history to record back-to-back triple-doubles more than once is Wilt Chamberlain.



h/t @statmuse pic.twitter.com/hlGmUALNrB — Philadelphia 76ers (@sixers) February 12, 2020

Pri gostih iz Kalifornije je bil najbolj vroč Kawhi Leonard (30 točk), Landry Shamet, ki je začel dvoboj na klopi, pa je proti nekdanjim soigralce dal 19 točk. Clippers so pogrešali točke Paula Georga. Dosegel jih je le 11, iz igre pa zadel le 3 od 15 metov.

Al Horford pri domačih prvič po letu 2007, ko je bil še novinec, ni začel dvoboja v prvi peterki. To se je zgodilo po nedeljski tekmi s Chicagom, na kateri se prvič po 835 tekmah v ligi NBA ni vpisal med strelce.

Vrnitev Dončića proti Sacramentu

Klubi s slovenskimi legionarji bodo na delu v noči na četrtek. Dallas bo najverjetneje tudi z Luko Dončićem, ki je napovedal vrnitev na parket, gostil Sacramento, Miami se bo z Goranom Dragićem mudil pri Utahu, Denver pa bo z Vlatkom Čančarjem pričakal zvezdniški Los Angeles Lakers.

