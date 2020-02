Z ženo na Bled, z Dončićem v Tokio

Ko smo selektorja slovenske reprezentance Rada Trifunovića drugi dan kratkih priprav na prvi kvalifikacijski tekmi za nastop na EuroBasketu 2021 (v četrtek v Sombotelu proti Madžarski, v nedeljo v Kopru proti Avstriji), povprašali, ali je – po govorici telesa in prvih stikih – Jordan Morgan košarkar, ki se bo brez pomislekov vrgel za žogo proti reklamnim panojem, je pokimal še pred zaključkom vprašanja. "Ve, zakaj je prišel," pravi selektor in v podkrepitev svojega stališča navaja nedeljski pogovor: "Na treningu smo se pogovarjali o tem, kako odigrati v napadu, ko pride do prevzemanja v obrambi. Takrat iščeš visokega igralca ali pa nižji igralec proti svojemu obrambnemu išče met. 'Ne obremenjujte se. Mečite. Tukaj sem, da skačem,' je dejal Jordan."

"Z ženo zaljubljena v Slovenijo"

Na zanimiv način pa se je na vprašanje, kako bo v reprezentančni igri, kjer je borbenost pogosto plod nacionalnega ponosa, zanetil notranji ogenj, odvrnil eden najbolj svežih odraslih slovenskih državljanov. "Eno leto sem igral v Sloveniji. Veliko sem se naučil o tej državi. Z ženo sva se zaljubila vanjo. Obiskala sva Postojno in Bled, se sprehajala po ljubljanskem mestnem središču in se poglobila v zgodovino. Čudovita dežela, ki ima izjemno košarkarsko kulturo. Ko povežeš vse to, ni težko prevzeti ponosa in se boriti za to državo," odgovarja 203 centimetre visoki Američan, ki je dres Olimpije nosil v sezoni 2017/18.

Ko se je v slovenski prestolnici pripravljal na tisti sezono, je bil navdušen nad pohodom slovenske reprezentance na evropski vrh in evforičnim odzivom javnosti. V tokratni reprezentančni akciji so iz zlate reprezentance prisotni Aleksej Nikolić, Edo Murič, Jaka Blažič, Žiga Dimec in bržčas vodja zasedbe Klemen Prepelič. "Lepo so me sprejeli. Gre za ekipo z uspešno preteklostjo. Veselim se dokazovanja," pripoveduje Jordan, ki je bil prvega selektorjevega klica deležen že pred osmimi meseci. "Postopek je bil dolg. Vesel sem, da se je vse dobro izteklo. Hvaležen sem selektorju, da je v meni videl potencial in se zavzel zame," pravi tretji Američan v zgodovini slovenske reprezentance. Pred njim sta dres izbrane vrste nosila že Arriel McDonald in Anthony Randolph.

V slovenski majici. Foto: MaPa

Javna skrivnost je, da je eden od motivov za Jordanovo privolitev tudi slovenski potni list, ki mu omogoča širitev manevrskega prostora na igralski tržnici. A bolj kot o tem – podobno kot njegov predhodnik Randolph – govori o igralskem izzivu. "Na svetu je veliko zelo kakovostnih košarkarjev, ki nikoli ne dobijo priložnosti, da bi zaigrali na reprezentančni ravni. Počutim se počaščeno, da sem dobil to priložnost," pravi Jordan, o konkretnem "avstro-ogrskem izzivu" pa dodaja: "Fibina okna so res omejevalna. A imamo kakovostno skupino fantov, ki se mora uigrati. Čutim kemijo in čutim željo po zmagi. Tudi jaz sem že tekmovalno nabrušen."

Pogovor se je hitro dotaknil tudi junijskih olimpijskih kvalifikacij. "Večkrat sem si predstavljal, kako bi bilo zaigrati na olimpijskih igrah. To bi bil življenjski dosežek. Izjemno malo ljudi se lahko pohvali s tem. Seveda, priprav smo se udeležili z mislijo na Eurobasket 2021. A verjamem, da vsak pri sebi pomisli tudi na Tokio 2020. Delamo na tem, da bi postali olimpijska ekipa. Najprej moraš biti olimpijska ekipa, preden se dejansko uvrstiš na OI. To je ta identiteta, ki jo moramo imeti," se je razgovoril izkušeni Američan in se iskreno nasmehnil, ko smo mu na jezik "položili" še Luko Dončića. "Z njim je mogoče vse," pravi o olimpijskih sanjah z Dallasovim zvezdnikom.

O junijski usodi Morgana Jordana bo posredno odločal tudi Anthony Randolph. Foto: Vid Ponikvar

Prednost bo imel Tonček

A selektor Rado Trifunović mu še zdaleč ni podaril dresa za junijski olimpijski kvalifikacijski turnir v Kaunasu. Odkrito celo poudarja, da bo imel prednost zlati Anthony Randolph. V igri je še Alan Omić. Morgan se, kot kaže, tega dobro zaveda. "Govorimo o Randolphu, ki je odličen igralec. S to ekipo je bil evropski prvak. Zato je tudi zame povsem razumljivo, da bo imel prav on prvo besedo. Skupaj z družino se bo moral odločiti. Ne glede na vse, jaz bom pripravljen. Če bom dobil priložnost, jo bom izkoristil," pravi novi slovenski reprezentant, ki je trenutno član turškega prvoligaša Pınar Karsıyaka.

A pot do junija je še dolga. Prvi izziv slovenske reprezentance, ki je v zadnjih kvalifikacijah za svetovno prvenstvo ostala brez poti na Kitajsko, je četrtkovo gostovanje pri Madžarih v Sombotelu. "Povzel bi besede trenerja, ki je dejal, da je Slovenija aktualni prvak. To pomeni, da se nas bodo vsi lotili z vsemi dovoljenimi sredstvi. Vsi nas bodo skušali premagati, vsi želijo na EuroBakset. Odigrati moramo čvrsto, predano in osredotočeno. Začelo se bo v četrtek," poudarja nekdanji "zmajček".