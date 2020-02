V košarkarskem svetu je ime Luka Dončić vse pogosteje postavljeno v ospredje. Slovenski košarkar je v noči na ponedeljek po kapetanu LeBronu Jamesu postal najmlajši košarkar po letu 2005, ki je na tekmi vseh zvezd zaigral v prvi peterki.

Pred predstavitvijo obeh zasedb zvezdniške tekme v Chicagu je bilo vse posvečeno tragično umrlemu Kobeju Bryantu, spomnili so se tudi komisarja Davida Sterna, ki je umrl za posledicami možganske kapi.

"Ko sem bil jezen, sem preklinjal v slovenščini ali srbščini"

Bryanta je zelo dobro poznal Saša Vujačić, s katerim sta skupaj igrala v dresu LA Lakers. Veselila sta se tudi dveh naslovov prvaka lige NBA. In prav po Vujačićevi zaslugi je Bryant konec decembra ob Dončićevem gostovanju v Los Angelesu slovenskega košarkarja kar med tekmo ogovoril v slovenskem jeziku.

Skupaj sta se veselila dveh naslovov prvaka lige NBA. Foto: Getty Images

"S Kobejem sva bila povezana v italijanščini že od prvega dne, sva se pa na treningih velikokrat borila. Bila sva kot starejši in mlajši brat. Ko sem bil jezen, sem preklinjal v slovenščini ali srbščini. Zanimivo mu je bilo, da se nisem zadrževal, nato sva o tem govorila," je Vujačić dejal v pogovoru za NY Times.

"Mislim, da je najboljši košarkar v ligi"

Ker mu je bilo težko govoriti o Bryantovi smrti, je bila tema o Dončiću dobrodošla. Z izbranimi besedami je spregovoril o košarkarju Dallas Mavericks: "Če povem po pravici, mislim, da je najboljši košarkar v ligi. Všeč mi je njegovo obnašanje. Obožujem, kar vidim v njegovih očeh. Te govorijo o naslovu prvaka."

Dragić pri Dončiću obožuje, da igra z nasmehom na obrazu. Foto: Getty Images

A ni edini, ki zelo ceni Dončića. Vse več zvezdnikov lige NBA govori o tem, da spremljajo predstave slovenskega košarkarja, ko sami nimajo tekem. Chris Paul je to javno povedal, prav tako je nad Dončićem navdušen košarkar Miami Heat Jimmy Butler. Temu je o Dončiću veliko povedal njegov soigralec Goran Dragić, ki je v karieri igral tudi z Lukovim očetom Sašo Dončićem.

"Luka je bil vedno nasmejan in je še zdaj"

"Vedno je bil nasmejan fant. Še zdaj ima na obrazu nasmeh. Preprosto uživa in se zabava. V ligi NBA je veliko košarkarjev, ki so nezadovoljni. Ne vem, zakaj, ampak včasih preprosto izgubijo tisti žarek. Luka je še vedno mlad, vendar imam občutek, da tega ne bo nikdar izgubil," je o Dončići dejal Dragić, ki je z njim leta 2017 v Istanbulu popeljal Slovenijo do zlate medalje na EuroBasketu.

Nato je dodal: "Drugo leto je v ligi NBA in že igra na ravni MVP. Vedno sem poudarjal, da bo v ligi počel izjemne stvari, a če povem po pravici, nisem pričakoval, da bo to tako hitro."

Goran Dragić in Luka Dončić sta leta 2017 Slovenijo popeljala na vrh Evrope. Foto: Vid Ponikvar

Vrveža okoli konca tedna vseh zvezd je konec. Košarkarji se bodo vrnili v ustaljene klubske tirnice, v mislih pa imeli boj za končnico lige NBA.

Tudi Luka jo ima v mislih z Dallasom. Za zdaj mu dobro kaže, pa tudi Dragiću z Miamijem in Vlatku Čančarju z Denverjem. Kaj kmalu bomo lahko spremljali tudi obračun med Dragićem in Dončićem. 29. februarja se bosta namreč na Floridi pomerila Miami in Dallas, z Denver Nuggets pa se bodo v rednem delu Mavericks udarili še dvakrat (12. marca in 14. aprila).