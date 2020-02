Čas je za zvezdniški šov, tudi z Luko Dončićem, seveda

V noči na ponedeljek se s tekmo največjih zvezdnikov košarkarske lige NBA v Chicagu končuje All Star vikend. Pomerila se bosta ekipi LeBrona Jamesa in Giannisa Antetokounmpa oziroma selekciji zvezdnikov zahodne in vzhodne konference. Prvič bo v začetni peterki na tekmi All Star zaigral tudi Slovenec. Luka Dončić bo zaigral za ekipo LeBron.