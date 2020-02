Nervozni Luka Dončić ostal brez fotografije z Jordanom

Slovenski NBA-jevec Luka Dončić je pred nedeljsko tekmo zvezd, na kateri bo nastopil v ekipi LeBrona Jamesa, vseskozi s središču pozornosti. V petek je nastopil na tekmi vzhajajočih zvezd in ob porazu z ekipo Sveta, ki ji je poveljeval, proti ekipi ZDA (131:151) navdušil z izjemno trojko z druge polovice igrišča. Dan zatem je znova stopil pred sedmo silo in odgovarjal na vprašanja različnih tematik.

Dotaknil se je največjih razlik med evropsko košarko in ligo NBA, znova se je spomnil tragično umrlega Kobeja Bryanta, od katerega je upal, da se bo lahko še veliko naučil, a "nas je žal zapustil prezgodaj".

20-letnik, konec decembra je sklenil donosno petletno pogodbo z blagovno znamko Air Jordan, ki spada pod okrilje znamke Nike in naj bi mu prinesla 100 milijonov ameriških dolarjev (90 milijonov evrov), je novinarjem razkril tudi, da je končno spoznal enega najboljših košarkarjev vseh časov Michaela Jordana.

"Odlično je bilo, a bil sem preveč nervozen, da bi ga prosil za fotografijo," je dejal Dončić, oblečen v "Jordanovo jopico" in obut v posebne športne copate Air Jordan 4 Retro DB ‘Diernbecher’. Dončić naj bi 56-letnika spoznal na petkovi zabavi znamke Jordan.

Luka confirms that meeting with Michael Jordan happened, “but I was too nervous. I forgot to ask for a picture.” pic.twitter.com/TAxmbB8qXv — Brad Townsend (@townbrad) February 15, 2020

Športni copati "Supermana Luka Dončić":

Na medijskem dnevu so znova deževale številne pohvale na račun člana Dallas Mavericks.

Jimmy Butler se je o Dončićevem napredku "poučil" pri klubskemu soigralcu Goranu Dragiću, ki skrbi, da je v Američanovem besednjaku tudi nekaj slovenskih besed.

Jimmy Butler has heard stories about Luka from Heat teammate and fellow Slovenian Goran Dragic, and that’s why he shouted out Luka postgame a couple weeks ago: pic.twitter.com/RWbwylHRbS — Callie Caplan (@CallieCaplan) February 15, 2020

Član Oklahoma City Thunder Chris Paul pa je med drugim dejal, da redno spremlja Dončićeve čarovnije. "Ko nimamo tekme, je na mojem sporedu vedno Luka. Odličen je"