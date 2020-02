Ozadje nore trojke, ob kateri sta se muzala Dončić in Young #video

"Neverjetno! Luki sem rekel, naj vrže, če si upa, on pa je celo zadel. To je bil nor in zelo zabaven trenutek," je po tekmi vzhajajočih zvezd, kjer je ekipa ZDA visoko s 151:131 premagala ekipo Sveta, ki jo je vodil Dončić, o svojem najljubšem trenutku na tekmi razlagal Trae Young, lani največji Dončićev tekmec v boju za nagrado za novinca leta NBA.

Me: “Luka don’t pass it, pull it from half..”



Luka: “Ok, Watch this”



Us both after:@luka7doncic 🤣 pic.twitter.com/Z1Wu667E0R — Trae Young (@TheTraeYoung) February 15, 2020

Oba sta se zavedala, da je v ospredju revijalne tekme šov in ne polnjenje statističnih rubrik. "Bilo je zelo zabavno, navijači želijo videti zabijanja, koše z velike razdalje, gre za pravi šov," je po tekmi prikimaval Ljubljančan, ki je dosegel 16 točk in prispeval pet asistenc.

Luka Dončić o srečanju z Obamo in atraktivnem metu s polovice igrišča:

Trae Young o svojem najljubšem trenutku na tekmi vzhajajočih zvezd All Star:

Tako Dončić kot Young bosta nastopila tudi na nedeljski tekmi zvezd, v katero bo ta konec tedna usmerjeno največ košarkarske pozornosti.

Dončić bo v noči na ponedeljek (ob 2. uri po slovenskem času) zaigral skupaj s svojim vzornikom LeBronom Jamesom in bo nosil dres s številko 2. Dvojko je na svojem dresu nosila tudi pokojna hči košarkarja Kobeja Bryanta Gianna.

Nasprotna ekipa, v kateri bo tudi Young, poveljeval pa ji bo grški košarkar Giannis Antetokounmpo, bo v spomin na tragično preminulega košarkarja igrala v dresih s številko 24.