Šovman Dončić z metom iz vesolja, visok poraz svetovne selekcije #video

Ponoči se je s tekmo vzhajajočih zvezd v Chicagu začel težko pričakovani tridnevni praznik košarke All-Star. Luka Dončić je vodil ti, ekipo Sveta, ki pa se kljub nekaterim dobrim potezam ni mogla upreti ekipi ZDA, ki ji je "poveljeval" Trae Young. Čeprav je svetovna selekcija po prvi polovici tekme vodila za deset točk, so na koncu izgubili z rezultatom 131:151. A bolj kot statistika, je bil v ospredju šov. In zanj je z metom z druge polovice igrišča poskrbel tudi Dončić.

20-letni košarkarski zvezdnik Luka Dončić, za katerega v Chicagu vlada ogromno medijsko zanimanje, je na tekmi vzhajajočih zvezd, kjer so nastopili najboljši novinci v ligi NBA oz. košarkarji, ki so v najmočnejši košarkarski ligi prisotni največ dve sezoni, vodil ekipo Sveta (Team World) in se moral kljub vodstvu po prvem polčasu (81:71) na koncu sprijazniti z visokim porazom 131:151.

Dosegel je 16 točk in prispeval pet asistenc, a glede na to, da je bila to šele njegova druga tekma po poškodbi gležnja, na parketu ni dočakal prav dolge minutaže. Se je pa zato, sodeč po posnetkih, na tekmi odlično zabaval.

Dončića v nedeljo čaka še pomembnejša tekma. Kot prvi Slovenec bo zaigral v prvi peterki in to pod okriljem svojega vzornika iz otroških let LeBrona Jamesa. Moštvo Jamesa bo v spomin na pokojno Gianno Bryant, hči Kobeja Bryanta nosilo drese s številko 2, nasprotna ekipa, ki jo je izbral Giannis Antetokounmpo, pa drese s številko 24, ki jo je večji del kariere nosil Bryant.

Tekma vseh zvezd bo na sporedu v ponedeljek, 17. februarja, ob 2. uri po slovenskem času.

