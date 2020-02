Zvezdniški trenutki Luke Dončića v družbi velikanov

Ko je LeBron James prvič nastopil na tekmi All-star, je bil Luka Dončić 6-letni otrok, sin košarkarja ljubljanskega Slovana Saše Dončića, ki je le malo pred tem debitiral v slovenski reprezentanci. Desetletje in pol pozneje je James, ki je vmes zbral 16 nastopov na tekmi vseh zvezd, v paru z grškim orjakom Giannisom Antetokounmpom izbiral svojo ekipo za prestižno tekmo. Ko je izgovoril ime Luka Dončić, slednji ni mogel biti ravnodušen. Ne le zaradi zavedanja, da je nastop v prvi peterki na taki tekmi dejstvo, temveč tudi zaradi spoznanja o sodelovanju z idolom s posterja ljubljanske otroške sobe.

"Sanje se bodo uresničile. Naslednja postaja – Chicago," so v četrtek ob objavi Dončićeve otroške fotografije zapisali pri teksaškem moštvu Dallas Mavericks. Zvedavega in neučakanega odštevanja ne skriva niti Ljubljančan, ki bo ob koncu meseca dopolnil 21 let. "Spremljal sem izbor obeh kapetanov. Upal sem, da me bo izbral James. Znano je, da je moj idol. Da bom sodeloval z njim … izjemno. Neverjetna izkušnja, ki se je zelo veselim," pravi Dončić.

V noči na četrtek je Ljubljančan prekinil več kot dvotedenski igralski post, v katerega je bil prisiljen zaradi poškodbe gležnja. "Bolečina? Ne, prav nič nisem čutil," je po zmagi nad Sacramentom (130:111) dejal Luka, ki je v blesteči predstavi tekmecem iz Kalifornije natresel 33 točk, ujel 12 odbitih žog in le za dve asistenci zgrešil nov trojni dvojček. A vesel je bil predvsem zmage, že 33. Dallasove v sezoni, s katero si zanesljivo utira pot v končnico, obenem pa tudi spoznanja, da je nared za igro. Nared za tekmo vseh zvezd.

Po Goranu Dragiću drugi Slovenec na osrednji zvezdniški tekmi. Foto: Getty Images

Dončić bo v Chicagu, ki bo gostil enega od vrhuncev sezone, nastopil že v noči na soboto, ko bo na sporedu tekma vzhajajočih zvezd. Zaigral bo celo kot kapetan, a ker se je tovrstne tekme udeležil že lani, je seveda razumljivo, da je ob odhodu v vetrovno mesto razmišljal predvsem o noči na ponedeljek. Takrat bo namreč na sporedu že 69. tekma vseh zvezd, ki je resda v zadnjih letih spremenila svoj tekmovalni format, a rdeča nit, ki jo zaznamujejo blišč, šov in prestiž, seveda ostaja.

"Počutim se kot nekdo, ki bo izkoristil priložnost, ki se ponudi enkrat v življenju. Vznemirljivo bo. O tem sem prepričan," pripoveduje Dončić, sicer eden od rekordnih osmih neameriških igralcev tokratne tekme zvezd. Poleg Slovenca so to še Giannis Antetokounmpo (Grčija), Joel Embiid (Kamerun), Rudy Gobert (Francija), Nikola Jokić (Srbija), Domantas Sabonis (Litva), Pascal Siakam (Kamerun) in Ben Simmons (Avstralija).

Tekma bo minila tudi v znamenju spomina na tragično umrlega Kobeja Bryanta in preostale sopotnike v helikopterski nesreči. Ker pa bo spektakel potekal v Chicagu, se je Dončić soočil tudi z vprašanji o morebitnem srečanju z enim najboljših košarkarjev v zgodovini, Michaelom Jordanom. "Pogovarjala sva se že, a osebno se še nisva spoznala, zato se veselim tega trenutka," pravi Luka, ki je lani postal tudi obraz blagovne znamke Air Jordan.

LeBron James in druščina bodo igrali tudi v spomin na Kobeja Bryanta. Foto: Getty Images