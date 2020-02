Velikan Marjanović kar dvakrat dodobra nasmejal Dončića #video

Že v prvi četrtini je žoga našla pot za tablo, ki jo je sprva z metlo skušal iz konstrukcije rešiti 221 centimetrov visoki Kristaps Porzingis – ob zmagi Dallasa proti Sacramentu je dosegel 27 točk, 13 skokov, pet asistenc in tri blokade. Ob tem je naletel na težave, a jih je razrešil "le" tri centimetre višji Boban Marjanović, ki se je po koncu tekme pošalil na račun Latvijca: "Nisi dovolj velik Porzingis."

Boban Marjanovič in reševanje žoge prvič …

You’re not tall enough @kporzee , watch the BFG work! 😂💪🏻 pic.twitter.com/v9BKJap8qE — Boban Marjanovic (@BobanMarjanovic) February 11, 2020

A to ni bilo edinkrat na tekmi, ko je srbski košarkar priskočil na pomoč. Tudi v zadnji četrtini se je žoga identično zagozdila za tablo. Vsi so takoj pogledali na klop, kjer je Marjanović čakal na priložnost za igro. Vstal je, tudi v drugo rešil žogo in ob tem požel ovacije ter dodobra nasmejal Luko Dončića – po poškodbi gležnja se je vrnil in s 33 točkami, 12 skoki in osmimi asistencami zablestel.

... in Boban Marjanović drugič

You are the best human ever @BobanMarjanovic 😂 pic.twitter.com/088BvzNYrJ — House Mavericks (@HouseMavericks) February 13, 2020

Dobro delo je obrodilo sadove, saj mu je trener Rick Carlisle ob zaključku tekme, ki jo je Dallas s 130:111 prepričljivo dobil, dal priložnost za igro. In tudi na parketu je 224 centimetrov visoki košarkar navdušil vse v dvorani, potem ko je hladnokrvno zadel trojko in še enkrat narisal nasmeh na Dončićev obraz.

Marjanović navdušil še s trojko in ponovno narisal nasmeh na Dončićev obraz