Trener Sacramenta zakričal Dončiću: Luka, daj avtogram sodniku! #video

Luku Waltonu, ki je med dvobojem "zaprosil" Luko Dončića, naj se podpiše sodniku po tekmi, pri Sacramentu pomaga Igor Kokoškov. Nekdanji selektor Slovenije, s katero je postal evropski prvak, in aktualni selektor Srbije. Foto: Reuters

Po košarkarskem večeru v Dallasu se ni razpredalo le o veličastni vrnitvi Luke Dončića, ki je s 33 točkami, 12 skoki, 8 asistencami in številnimi atraktivnimi potezami pomagal klubu do prepričljive zmage nad Sacramentom, ampak tudi o domnevnem sporu med 20-letnim Slovencem in trenerjem gostov. Luke Walton je zaradi besnega odziva ob koncu tretje četrtine prejel tehnično napako. S čim je razjezil sodnike in vročega Ljubljančana?

Da je med Luko Dončićem in "soimenjakom" Lukom Waltonom med tekmo resnično prišlo do nesoglasij, je po tekmi potrdil 20-letni Slovenec. Ljubljenec občinstva v Dallasu je v prvem intervjuju po tekmi pred televizijskimi kamerami Fox Sports Southwest dal vedeti, da ni bil zadovoljen z nekaterimi besedami, ki mu jih je namenil trener Sacramenta. "Rekel je nekaj o meni, kar mi ni bilo všeč," je pojasnil mladi zvezdnik lige NBA. Zaradi tega ga je med tekmo tudi opozoril, naj tega ne počne.

Prošnja Waltona, naslovljena na Luko Dončića:

Kar pa ni hotel iti v podrobnosti, je javnost še bolj zanimalo, katere besede mu je sploh namenil Walton. Poznejši posnetek je razkril, da mu je ameriški trener po tem, ko je zaradi negodovanja nad kriterijem sojenja prejel tehnično napako, zakričal: "Hej, Luka, naredi mi uslugo in daj po tekmi avtogram sodniku. On je tvoj veliki oboževalec," je pokazal na delivca pravice in dal s tem zvezdniku Dallasa vedeti, kako naj bi se sodnik odločal v korist gostiteljev. Vsaj tako je bilo soditi po videoposnetku.

Walton: Je izjemen igralec, zasluži si vse čestitke

Luka Walton je sodnikom namenil ostre besede ob koncu tretje četrtine, ko je Sacramento zaostajal za skoraj 20 točk. Foto: Reuters Ko je novinar Dallas Morning News Brad Townsend po tekmi vprašal Waltona, kaj sta imela z Dončićem, mu je strateg Sacramenta zatrdil, da je vse skupaj prenapihnjeno in da ni rekel nič žaljivega bodočemu udeležencu tekme vseh zvezd. "Zelo ga spoštujem. Na tej tekmi je dobil vse, kar je želel. Kjerkoli je želel. Nič mu nisem govoril. Ne vem pa, ali je sam mislil, da sem mu kaj rekel. Odlično je igral. Je izjemen igralec in je svoje moštvo popeljal do zmage. Zasluži si vse čestitke," je prvemu strelcu srečanja (33 točk ob 56-odstotnem metu iz igre) namenil zgolj lepe besede.

Tudi Dončić po tekmi iz domnevnega spora z Waltonom, kateremu je po trojki v zadnji četrtini namenil "grd" pogled, iz tega ni hotel delati drame. "Take stvari se dogajajo na tekmah. Zgodilo se ni nič posebnega."

Vrhunci Luke Dončića proti Sacramentu:

Dallas je na koncu zmagal s 130:111, zadovoljstvo Dončića pa je bilo ogromno, saj je dokazal, kako je poškodba gležnja že preteklost. Povsem je pripravljen na izzive, ki jih prinaša konec tedna v Chicagu, kjer namerava nastopiti tako na tekmi vzhajajočih zvezd kot tudi glavnem dogodku, nedeljskem spektaklu All-Star, na katerem ga je v svojo ekipo povabil kapetan LeBron James.