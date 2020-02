Dobrodošel nazaj, Luka Dončić: navdušil z izjemno predstavo in potezami #video

Enajst tekem je Luka Dončić izpustil v tej sezoni zaradi poškodbe desnega gležnja - najprej v decembru štiri in zdaj zadnjih sedem. Navijači Dallasa so bili nekoliko v negotovosti in so se spraševali, ali bo to kaj vplivalo na njegovo igro.

Že na ogrevanju jim je dal vedeti, da je pripravljen, potem ko je zadeval trojke kot po tekočem traku.

Prav nič se ni videlo, da bi imel v zadnjih dveh tednih težave z gležnjem. Zdravstvena služba mu ga je dobro bandažirala, v kar smo se lahko prepričali, ko se je fotoaparat usmeril v njegove superge, na katerih je imel zapisano številko 7 in začetnici soigralca Dwighta Powella, ki je zaradi poškodbe ahilove tetive že končal sezono.

Lukov desni gleženj je bil bandažiran in je zdržal celotno tekmo. Foto: Reuters

Tekme željan slovenski košarkar je zablestel ob povratku. Z odlično predstavo in potezami je navduševal navijače, ki so se razveselili domače zmage, ki jih je v tej sezoni manj kot gostujočih (15:18). Sacramento Kings niso resneje ogrozili Teksačanov, ki so imeli nadzor nad dogodki v svoji dvorani.

Luka je bil tisti, ki je držal osrednjo nit Dallasove igre. Naključje je hotelo, da se je vrnil prav proti moštvu, ki je leta 2018 izpustilo možnost, da bi ga pripeljalo v svoje vrste.

Ko se je ob polčasu pohvalil s 17 točkami, 8 skoki in 5 asistencami, je vodstvo Sacramenta na čelu z legendo srbske košarke Vlada Divca, ki takrat kot generalni direktor kalifornijskega moštva ni želel vzeti pod svoje okrilje slovenskega košarkarja, podražil novinar ESPN Tim MacMahon. "Verjetno bi moral biti Luka na naboru leta 2018 izbran prej kot tretji," je dal dobro vedeti. Sacramento je tisto leto na naboru kot drugega vzel Marvina Bagleyja, ki je svetlobna leta oddaljen od Lukovih predstav, tokrat pa je zaradi poškodbe manjkal v gostujočih vrstah.

Luka Doncic didn’t look too rusty during a 17-8-5 first half against the Kings. He probably should have gone before the third pick in the 2018 draft. — Tim MacMahon (@espn_macmahon) February 13, 2020

Dončić ni ostal dolžan trenerju Sacramentu: Ne delaj tega! Med tekmo je trener Sacramenta Luke Walton nekaj zabrusil Dončiću, ki mu je ob tem dejal: "Ne delaj tega." Po koncu tekme so košarkarja s številko 77 na dresu vprašali, kaj je bilo, in je le dodal: "Rekel je nekaj o meni, kar mi ni bilo všeč."

Luka se ni zaustavljal niti v drugem delu. Svojo roko je še bolj izostril in nadaljeval strelski pohod, ki ga je zaključil sredi zadnje četrtine. Trener Rick Carlisle ga je namreč ob visokem vodstvu predčasno poslal na klop, sicer bi lahko prvi zvezdnik Dallasa vpisal morda celo trojni dvojček, saj sta mu zmanjkali le dve asistenci.

Sicer pa se je pohvalil s 33 točkami, 12 skoki in 8 asistencami ter še enkrat dokazal (zelo razpoložen je bil s 27 točkami, 13 skoki, petimi asistencami in tremi blokadami tudi Latvijec Kristaps Porzingis), da si je zaslužil mesto v prvi peterki tekme zvezd, ki bo v noči na ponedeljek po slovenskem času. V Chicagu, kjer je neizbrisen pečat pustil sloviti Michael Jordan, bo zaigral v prvi peterki skupaj z vzornikom LeBronom Jamesom, ki ga je izbral v svojo ekipo.

A to ne bo edina tekma, na kateri bo Luka prisoten ta konec tedna, ko bodo imela moštva premor. Prav tako bo nastopil na tekmi vzhajajočih zvezd – ta bo na sporedu v noči na soboto.

"Odlično je bilo. Ko si izven pogona, pogrešaš košarko. Lepo je biti nazaj. Zabeležili smo lepo zmago," je bil vesel Luka, ki se je ozrl tudi proti zvezdniškemu vikendu: "Uživati grem. Enkratna življenjska priložnost. Zelo sem vesel." A lahko pričakujemo, da bo ob takšnih predstavah v bodoče še večkrat del zvezd na All-Star vikendu.

Na delu je bil tudi kapetan zlate slovenske reprezentance iz Istanbula 2017 Goran Dragić. Z Miami Heat je gostoval pri Utah Jazz. Vročica je imela ob polčasu prednost, na koncu pa morala priznati premoč domači ekipi, pri kateri je bil s 26 točkami najbolj razpoložen Donovan Mitchell. Pri Miamiju je 25 točk dosegel Jimmy Butler, Dragić pa jih je prispeval 13 ter ob tem vpisal še pet asistenc in tri skoke.

Sta pa pred tekmo prav slednja, ki se zelo dobro razumeta, poskrbela za potezo, ki je nasmejala košarkarske privržence. Na ogrevanju je namreč Butler podal žogo Dragiću, kot da jo bo šel silovito zabijati v koš, a jo je le položil v koš - ob tem so na uradni strani Miamijevega profila na Twitterju v šali zapisali, da morda še ni prepozno, da bi ga na All-star vikendu uvrstili v tekmovanje v zabijanju.

Hey @NBA, it's not too late to get @Goran_Dragic in the dunk contest too... pic.twitter.com/17B5qVYV2e — Miami HEAT (@MiamiHEAT) February 13, 2020

Vlatko Čančar z Denverjem gosti LA Lakers.

Učinek Luke Dončića proti Sacramento Kings (130:111) Po prvi četrtini: Dallas Mavericks : Sacramento Kings 32:28 Luka Dončić 7 točk (met za 3 točke 0/1, za 2 točki 3/4, prosti meti 1/3), 6 skokov, 3 asistence, 3 izg. žoge v 9 min. Po drugi četrtini: Dallas Mavericks : Sacramento Kings 63:52 Luka Dončić 17 točk (met za 3 točke 2/4, za 2 točki 5/9, prosti meti 1/3), 8 skokov, 5 asistenc, 4 izg. žoge v 9 min. Po tretji četrtini: Dallas Mavericks : Sacramento Kings 96:77 Luka Dončić 25 točk (met za 3 točke 2/6, za 2 točki 6/10, prosti meti 7/9), 11 skokov, 7 asistenc, 4 izg. žoge v 26 min. Po četrti četrtini: Dallas Mavericks : Sacramento Kings 130:111 Luka Dončić 33 točk (met za 3 točke 3/7, za 2 točki 7/11, prosti meti 10/12), 12 skokov, 8 asistenc, 4 izg. žoge v 31 min.

Učinek Gorana Dragića proti Utah Jazz (101:116) Po prvi četrtini: Utah Jazz : Miami Heat 25:28 Goran Dragić 4 točke (met za 3 točke 0/1, za 2 točki 3/3), 2 sk. v 7 min. Po drugi četrtini: Utah Jazz : Miami Heat 47:52 Goran Dragić 7 točk (met za 3 točke 0/2, za 2 točki ¾, prosti meti 1/1), 3 sk., 1 asistenca v 13 min. Po tretji četrtini: Utah Jazz : Miami Heat 79:74 Goran Dragić 9 točk (met za 3 točke 0/4, za 2 točki 4/5, prosti meti 1/3), 2 sk., 2 asistenci v 21 min. Po četrti četrtini: Utah Jazz : Miami Heat 116:101 Goran Dragić 13 točk (met za 3 točke 0/5, za 2 točki 5/7, prosti meti 3/5), 3 sk., 5 asistenc v 33 min.

Lestvica: