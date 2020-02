Ogromna smola najbolj vročega strelca lige NBA #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Damian Lillard ne bo nastopil na tekmi All Star

Razočaranje Damiana Lillarda, v zadnjem obdobju najbolj razigranega strelca v ligi NBA, je ogromno. Branilec Portlanda je v zadnjem obdobju igral v življenjski formi in bil neustavljiv za večino obramb v ligi. Zadnji mesec je na tekmo dosegal kar 38,4 točke, hkrati pa prispeval še skoraj deset asistenc.

Ljubitelji košarke so z velikim zanimanjem pričakovali njegov nastop na zvezdniški tekmi v Chicagu, kjer bi bil soigralec Luke Dončića v moštvu s kapetanom LeBronom Jamesom, a jo bo moral zaradi zdravstvenih težav izpustiti. V soboto bi moral nastopiti tudi na tekmovanju v metu za tri točke (v zadnjem mesecu je v povprečju na tekmo dal več kot pet trojk), a bo moral preskočiti tudi ta dogodek. O tem, kako dolgo bo moral počivali, bo več razkril podrobnejši pregled z magnetno resonanco. Opravil ga bo v četrtek.

Lillard: Zdravje je na prvem mestu

''Veselil sem se nastopa na takšnem dogodku, kjer bi zagotovo užival. A moje zdravje je na prvem mestu,'' je po poškodbi povedal Lillard in dodal, da bo prisoten v Chicagu, a le kot gledalec. Na tekmi All-Star ne bo nastopil še tretjo sezono zaporedoma.

''Nadomestil me bo nekdo, ki bi si zaslužil nastop, a ga ni bilo na seznamu. Žal bom ravno jaz tisti, ki mu bo to omogočil,'' je še dodal četrti najboljši strelec v ligi NBA v tej sezoni, kjer v povprečju na tekmo dosega 29,5 točke. Boljše povprečje imajo le James Harden (35,3), Giannis Antetokounmpo (30,0) in Trae Young (29,7).

Kako je Lillard staknil poškodbo prepone?

Košarkarji Portlanda so tako s porazom proti Memphisu (94:101) doživeli dvojni udarec. Ostali so praznih rok proti neposrednemu kandidatu za osmo mesto zahodne konference, ki še vodi v končnico, hkrati pa izgubili še najboljšega strelca, ki je proti Memphisu dosegel 20 točk (met iz igre 7/19), poškodbo pa staknil ob prodoru na koš, ko ga je blokiral Litovec Jonas Valančiunas. Portland (25 zmag in 31 porazov) je še povečal zaostanek za Memphisom (28–26).

Poškodba Lillarda je nekomu drugemu odprla možnost nastopa na zvezdniški tekmi. V ameriških medijih prevladuje prepričanje, da bi ga lahko nadomestil Devin Booker (Phoenix), takšna je tudi želja poškodovanega asa Portlanda.