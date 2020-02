Dončić sporočil novico, ki jo želijo slišati Slovenci, do njega je stopil celo Obama

Luka Dončić s svojimi igrami v dresu Dallas Mavericks navdušuje košarkarske privržence povsod po svetu. Ti so mu že v glasovanju za kapetana peterk na osrednji tekmi All-Star namenili drugo mesto na zahodu. Le LeBron James je dobil več glasov in prav zvezdnik LA Lakers ga je nato izbral v svojo ekipo za tekmo zvezd, ki bo v noči na ponedeljek (ob 2. uri po našem času).

Luka bo aktiven že ponoči ob 3. uri po našem času, ko ga čaka obračun vzhajajočih zvezd. Mladi ameriški košarkarji pod taktirko Treaja Younga, v svojih vrstah bo imel tudi letošnjega novinca Ziona Willamsona, se bodo pomerili proti vrstnikom z vsega sveta, ki jim bo poveljeval prav naš košarkar. "Žival je," je za Ziona dejal Dončić: "Nismo še videli takšnega košarkarja."

Že pred začetkom spektakla v Chicagu je Luka v središču pozornosti. Na uradni novinarski konferenci je kar mrgolelo predstavnikov sedme sile, kar je še en dokaz, kako močno se je zasidral v srca ljubiteljev tega športa.

Z reprezentanco v kvalifikacijah za olimpijske igre

In eno izmed številnih vprašanj je bilo povezano tudi z olimpijskimi kvalifikacijami, na katerih bo Slovenija igrala junija v Kaunasu. Tam se bo naša izbrana vrsta v skupinskem delu pomerila s Poljsko in Angolo, v primeru napredovanja pa se bo križala s skupino, v kateri so Litva, Južna Koreja in Venezuela. Zmagovalec turnirja bo nato dobil vozovnico za olimpijske igre v Tokiu. "Zagotovo bom zaigral," je Luka potrdil nastop na kvalifikacijskem turnirju, s tem pa razveselil slovenske ljubitelje okroglega usnja.

Slovenskega čudežnega dečka je v Chicagu doletela tudi čast, da je spoznal nekdanjega ameriškega predsednika Baracka Obamo, s katerim je tudi na kratko poklepetal. "Ne poslušaj Jasona Kidda (nekdanji košarkar in tudi član Dallas Mavericks, s katerim je leta 2011 osvojil naslov prvaka, op. a.), ko je govora o metu na koš," je Obama v šali dejal Dončiću in se obrnil proti Kiddu, ki je stal ob njima.

. @dallasmavs’ own @luka7doncic gets quality face time with @BarackObama during @nbacares event. @RealJasonKidd is at same table.



Obama to Luka: Don’t listen to J-Kidd when it comes to shooting.” pic.twitter.com/xeV6s984Hs — Brad Townsend (@townbrad) February 14, 2020

Doletela ga bo tudi čast, da bo spoznal enega in edinega Michaela Jordana, s katerim je po novem poslovno povezan, saj je podpisal pogodbo z blagovno znamko Air Jordan, ki spada pod okrilje znamke Nike. "Lepo ga bo spoznati v živo," je dejal Dončić, ki se je na novinarski konferenci še enkrat dotaknil Kobeja Bryanta, ta je januarja tragično umrl v helikopterski nesreči: "Kobe je bil navdih vseh. Njegovo trdo delo, kako je igral … Ni bil vzor le v košarkarskem svetu, temveč tudi zunaj košarkarskih krogov. Pogrešali ga bomo."

. @luka7doncic and the Rising Stars World Team. Practice? We’re talking about practice? pic.twitter.com/YGOYRlHUsZ — Brad Townsend (@townbrad) February 14, 2020

Ekipa sveta na tekmi vzhajajočih zvezd Luka Dončić (Dallas), Nickeil Alexander-Walker (New Orleans), Deandre Ayton (Phoenix, igralec je poškodovan in ne bo igral), RJ Barrett (New York), Brandon Clarke (Memphis), Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City), Rui Hachimura (Washington), Nicolo Melli (New Orlenas), Svi Mykhailiuk (Detroit), Josh Okogie (Minnesota), Moritz Wagner (Washington)