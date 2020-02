Dončić se je čudil razpletu tekmovanja v zabijanju #video

Zvezdniški konec tedna v Chicagu je že v polnem razmahu. Slovenski košarkarski biser Luka Dončić je v noči na nedeljo z ekipo LeBron že opravil "trening" pred današnjim vrhuncem All-star konca tedna, na delu pa so bili tudi košarkarji, ki so se preizkusili v spretnostnem poligonu, zabijanju in metu za tri točke. Največ prahu je dvignilo tekmovanje v zabijanju, kjer je Derrick Jones Jr. v finalu kljub negodovanju prisotnih v dvorani ugnal Aarona Gordona.

Luka Dončić je v soboto v Chicagu prestal uradni trening pred današnjo tekmo vseh zvezd, kjer bo zaigral ob boku svojega idola LeBrona Jamesa. Dončić, ki v letošnji sezoni lige NBA v povprečju dosega 28,9 točke, 9,5 skoka in 8,7 podaje na tekmo, je bil na zvezdniškem koncu tedna dejaven že v noči iz petka na soboto, ko je za ekipo sveta, ki jo je na igrišče popeljal kot kapetan, dosegel 16 točk, vključno z zadetim metom s sredine igrišča.

Kontroverzno tekmovanje v zabijanju

Najspektakularnejši del sobotnega večera v Chicagu je postregel s tekmovanjem v zabijanju, kjer je slavil soigralec Gorana Dragića pri Miamiju Derrick Jones Jr. V finalu je le za točko ugnal košarkarja Orlanda Aarona Gordona, ki je do finalnega nastopa prejel prav vse točke. Gordon je v finalu izgubil že leta 2016, ko je bil od njega boljši Zach LaVine, tokrat pa je moral kljub nestrinjanju občinstva priznati premoč Jonesu Jr. Gordon je v zadnjem zabijanju preskočil 226 centimetrov visokega košarkarja Bostona Tacka Falla, ki je najvišji igralec v NBA, za kar je od žirije prejel 47 točk, Jones Jr. pa je za "tomahawk" zabijanje prejel točko več. Razočarani Gordon je po koncu tekmovanja dejal, da se ne bo nikoli več pomeril v tovrstnem tekmovanju in da bi moral imeti v svoji vitrini zdaj že dve priznanji za zmagi v zabijanju.

Nad razpletom tekmovanja v zabijanju se je čudil tudi Luka Dončić

what? 🤷🏼‍♂️ — Luka Doncic (@luka7doncic) February 16, 2020

Med tekmovalci je bil tudi veteran Dwight Howard, ki je poskušal poustvariti zabijanje z leta 2008, ko je slavil z zabijanjem v Superman opravi, v katero se je odel tudi tokrat, podal pa mu je nekdanji soigralec pri Orlandu Jameer Nelson, a njegovo zabijanje ni bilo dovolj za uvrstitev v finale.

Finalna serija tekmovanja v zabijanju:

Prva serija tekmovanja v zabijanju:

Zabijanje Howarda:

Tekmovalci v zabijanju in dosežene točke:



Derrick Jones Jr. (Miami Heat, 96; 198), Aaron Gordon (Orlando Magic; 100; 197), Pat Connaughton (Milwaukee Bucks, 95), Dwight Howard (Los Angeles Lakers (90).

Hield slavil v metu za tri točke

V metu za tri točke je bil tako v predtekmovanju kot v finalu najnatančnejši branilec Sacramenta Buddy Hield, ki je bil v finalni seriji boljši od Devina Bookerja – ta je na tekmovanju vskočil namesto poškodovanega Damiana Lillarda – in nekdanjega košarkarja Olimpije Davisa Bertansa. Hield je v finalu dosegel 27 točk od možnih 40, Booker je dosegel eno manj.

Branilec naslova v tej kategoriji – košarkar Brooklyna Joe Harris – je izpadel že v prvi seriji, podobno kot Trae Young, ki je dosegel le 15 točk.

Tekmovalci v metu za tri točke in dosežene točke:



Buddy Hield (Sacramento; 27; 27), Devin Booker (Phoenix; 27; 26), Davis Bertans (Washington; 26; 22), Devonte' Graham (Charlotte; 18), Joe Harris (Brooklyn; 22), Zach LaVine (Chicago; 23), Duncan Robinson (Miami; 19), Trae Young (Atlanta; 15).

Adebayo presenetil s trojkami

Tudi v spretnostnem poligonu se je zmage veselil še eden od soigralcev Dragića pri Miamiju. Najspretnejši je bil Bam Adebayo, ki je v finalu ugnal košarkarja Indian Domantasa Sabonisa. Adebayo je slavil kar presenetljivo, saj je v rednem delu sezone do zdaj iz enajstih poskusov zadel le eno trojko, na tekmovanju v spretnosti pa je zadel kar tri v šestih poskusih.

Finale v spretnostnem poligonu:

Tekmovalci v spretnostnem poligonu:



Bam Adebayo (Miami), Patrick Beverley (LA Clippers), Spencer Dinwiddie (Brooklyn), Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City), Khris Middleton (Milwaukee), Domantas Sabonis (Indiana), Pascal Siakam (Toronto), Jayson Tatum (Boston), ni nastopil zaradi poškodbe: Derrick Rose (Detroit).

V čast Kobeju in Gianni

Komisar lige NBA Adam Silver je v soboto tudi oznanil, da se bo nagrada MVP za vrhunec All-Star konca tedna in najboljšo predstavo na tekmi, kjer bo nastopil tudi Dončić, po novem imenovala po Kobeju Bryantu, ki je kar 18-krat v svoji karieri zaigral na tekmi vseh zvezd, štirikrat pa je prejel naziv najkoristnejši igralec. "Kobe Bryant je sinonim za All-Star tekmo. Bil je duša tega dogodka in vedno je prikazal najboljše predstave," je povedal Silver. Bryant je na tekmi vseh zvezd prvič zaigral leta 1998, ko je imel le 19 let, in tako postal najmlajši igralec, ki je kadarkoli zaigral na All-Star obračunu.

Adam Silver s priznanjem za najkoristnejšega igralca tekme vseh zvezd. Foto: Reuters

Letošnja izdaja tekmovanja se bo poklonila enemu največjih vseh časov, Kobeju Bryantu. V tem pogledu bo spremenjen tudi format same tekme. Ta bo v vsaki četrtini potekala od izida 0:0, po treh četrtinah pa bodo sešteli vse točke in igrali še nekaj malce bolj resnih minut košarke za naziv končnega zmagovalca. To bo postala ekipa, ki bo od končnega seštevka po treh četrtinah igre dosegla postavljeno mejo dodatnih 24 točk kot poklon tragično umrlemu košarkarju. To pomeni, da če bo rezultat po treh četrtinah 120:110, bo zmagovalec tekme ekipa, ki bo prva dosegla 144 točk. Nasploh bo vse v znamenju nekdanje številke 24 pri jezernikih. Obe moštvi bosta nosili številke Bryanta in njegove hčerke Gianne Bryant.

