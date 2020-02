Vse v znamenju legende, ki je vzela Dončića pod svoje okrilje

Če bi delali anketo v Chicagu, kdo je najbolj zaznamoval mesto v zgodovini, bi verjetno večina odgovorila Michael Jordan. Njegovo "zračno visočanstvo" je popeljalo Chicago Bulls do šestih naslovov lige NBA.

Ker je bil že od prihoda leta 1984 v središču pozornosti, si lahko predstavljate, kakšna evforija je bila na tekmi vseh zvezd, ki jo je Chicago gostil leta 1988.

Za Jordana je bil to že četrti nastop na omenjeni tekmi, tisti konec tedna pa je zablestel v polnem sijaju.

Začelo se je s tekmovanjem v zabijanju. Njegov veliki tekmec je bil Dominique Wilkins, s katerim sta uprizorila epski dvoboj.

To je bil njun drugi obračun za kralja zabijanja. Prvi je leta 1985, ko je bil Jordan novinec, pripadel Wilkinsu, nato sta poškodbi leta 1986 in 1987 pri košarkarjih preprečili, da bi videli povratni dvoboj.

Poglejte si tekmovanje v zabijanju in Jordanovo zmago

Jordana presenetila ocena, ki so jo dali Wilkinsu

Dočakali smo ga leta 1988 v dvorani, ki je bila domača Michaelu. Povrhu vsega sta bila košarkarja najboljša strelca, zato je bilo še toliko več pozornosti usmerjeno v njuno tekmovanje v zabijanju.

"Pričakovanja v Chicagu so izven razumnih meja," je takrat dejal Wilkins. Pred več kot 18 tisoč navijači sta uprizorila šov, ki je navdušil prav vse v dvorani, kot tudi tiste, ki so spremljali vse skupaj pred malimi televizijskimi ekrani.

Oba sta v šestih poizkusih kar štirikrat dobila maksimalno možno število točk (50). Zadnje zabijanje se Wilkinsu ni posrečilo in je dobil 45 točk. "Šokiran sem. Sam bi mu dal 49 ali 50 točk," je bil Jordan presenečen, da so sodniki tekmecu namenili tako malo točk.

Tako je potreboval 49 točk, da bi drugič zapored postal prvo ime zabijanja. Odšel je na drugo stran igrišča. Vsi so vedeli, kaj bo storil. "Odrinil se bo s prostih metov in zabil žogo v koš," so govorili. Naredil je prav to in v svojem slogu. Jezik je, kot je bilo to zanj značilno, pomolil iz ust in zabil žogo v koš ter osvojil krono s 147:145.

"Če si v domačem kraju nekoga, je vedno težko. A je dobro zabijal, moram priznati. Če me je že moral kdo premagati, sem vesel, da me je prav on," je po porazu dejal Wilkins.

Legendarni Larry Bird pokazal, zakaj je kralj trojk

Luko Dončića na začetku poti v ligi NBA večkrat primerjajo z Larryjem Birdom, ki je z Boston Celtics trikrat osvojil ligo NBA. Blestel je pri metih za tri točke, znal izkoristiti višino in agilnost, ki ga je krasila, imel pa je tudi izjemen pregled nad igro.

In tisto leto je spet pokazal, da je mojster pri metih z razdalje. Že pred začetkom tekme je dal vsem vedeti, da penino že hladijo zanj. Ob vstopu v garderobo je rekel: "Kdo bo drugi?"

Znan je bil po tem, da je tekmece provociral s svojimi izjavami in nič drugače ni bilo v Chicagu. A je moral nato dominantnost pokazati še na parketu. V polfinalu je prišel do 23 od skupno 30 točk. Jordan je gledal njegovih zadnjih deset metov, zadel jih je osem, in z nasmeškom na obrazu dejal: "Pa sploh si še ni slekel zgornjega dela trenirke. Ne bi rad videl, kaj se bo zgodilo, ko ga bo."

Kako je Larry Bird tretjič zapored zmagal v metanju trojk

V zadnji rundi sta ostala le še on in Dale Ellis. Slednji je dosegel 15 točk. Birdu ni dobro kazalo, saj je bil 25 sekund pred iztekom šele pri sedmih točkah. Nato je pokazal mojstrstvo in zadel štiri od petih trojk. Ko je vrgel zadnjo žogo, je takoj dvignil roko v zrak v znak zmagoslavja. Tudi ta žoga je našla želeni cilj in Bird je še tretjič zapored postal najboljši v tekmovanju trojk.

Jordan v središču pozornosti še na tekmi vseh zvezd

Vrhunec All-Star vikenda je bila tekma zvezd. Košarkar Chicago Bulls je tisto leto štel 24 let, ob njem pa so bile legende, kot so Bird, Magic Johnson, Moses Malone, Kareem Abdul-Jabbar …

Ekipa vzhoda: Michael Jordan, Dominique Wilkins, Larry Bird, Danny Ainge Kevin McHale, Patrick Ewing, Charles Barkley, Moses Malone, Isiah Thomas, Doc Rivers in Brad Daugherty Ekipa zahoda: Magic Johnson, Clyde Drexler, Karl Malone, Hakeem Olajuwon, James Worthy, Kareem Abdul-Jabbar, Fat Lever Alex English, Xavier McDaniel, Alvin Robertson, Mark Aguirre in James Donaldson

Ta tekma je bila za Jordana poseben mejnik, saj so se legende 80 let počasi poslavljale. Takrat so bili namreč v ospredju Los Angeles Lakers in Boston Celtics. Jordan je v nadaljevanju kariere s svojo igro popeljal ligo NBA na povsem drugačno raven.

Jordanova vrhunska predstava se je končala pri 40 točkah

S 40 točkami je bil na tisti tekmi zvezd prvi strelec tekme, njegova ekipa pa je zmagala s 138:133. Od tega jih je v zadnjih petih minutah in pol dosegel 16.

"Mislim, da sem pridobil veliko spoštovanja. Fantje so mi na domačem parketu pomagali, da sem uspel," je po tekmi povedal Jordan, ki je bil izbran za najkoristnejšega košarkarja (MVP) tekme. 40 točkam je dodal kar štiri blokade, štiri ukradene žoge in osem skokov.

"Da je prišel do 40 točk, je potreboval malo metov. Imel je visok odstotek meta, povrhu vsega pa skrbel še za spektakularne poteze," ga je pohvalil Johnson.

Zadoščenje pri Jordanu je bilo še toliko večje, saj sta ob parketu njegovo predstavo pospremila starša Deloris in James Jordan.

James kraljuje na lestvici strelcev, zdaj bo pozdravil Dončića

A zvezdniki lige niso le sprejeli Michaela, ampak so se mu poklonili, saj je v nadaljevanju kariere v najmočnejšem klubskem tekmovanju dominiral. Chicago je popeljal do šestih naslovov, desetkrat je bil najboljši strelec lige in petkrat prejel naziv MVP. Vse to v dresu Chicaga.

LeBron James in Luka Dončić bosta na tekmi vseh zvezd soigralca. Foto: Reuters

Ta All-star tekma pa je bila zadnja za Abdula-Jabarja. V 14 minutah igre je dosegel 10 točk in tako All-Star tekme zaključil pri 247. točki, kar je bilo do takrat največ med vsemi. Rekord je držal 15 let, zdaj pa je s 362 točkami na vrhu LeBron James.

V njegovi družbi bo v noči na ponedeljek debitiral Luka Dončić. Na tekmi bo zaigral v "supergah" znamke Air Jordan, ki so del Nikeove družine. Znamka nosi ime po Jordanu, ki je slovenskega košarkarja vzel pod svoje okrilje. In prav v Chicagu sta se tudi v živo srečala, kar je bil poseben dogodek za Dončića, pa čeprav se zaradi nervoze ni uspel slikati z njim.