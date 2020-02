Dončić presenetil z odgovorom po tekmi All-Star #video

Tekmo All-Star si vsako leto ogledajo številni zvezdniki in med njimi je bila letos tudi priljubljena raperka Cardi B, kar je še posebej razveselilo našega košarkarskega asa, Luko Dončića.

Po tekmi je na vprašanje novinarke, katera je njegova najljubša zvezda, ki jo je videl ob igrišču, namreč brez premisleka dejal: Cardi B.

A njegov odgovor je naletel na ogorčenje tako na Twitterju kot na Redditu, kjer se je zvrstilo nemalo komentarjev in gifov na to temo.

Nek uporabnik Reddita je na primer zapisal: "To govorim že nekaj časa, njegov glasbeni okus je grozen. Samo poglejte njegove zgodbe na Instagramu." Dončić tam namreč redno deli posnetke med vožnjo, ko posluša srbsko narodno-zabavno glasbo.

Na Twitterju pa so se ob preferenci Cardi B zbrali sledeči gifi:

What are we gonna do if @luka7doncic starts saying this...😂😂 pic.twitter.com/jw8H5OKh1L — Chris Lopez - MFFL 🏀 (@MavsManiaac84) February 17, 2020

Tekmo zvezd spremljalo zvezdniško občinstvo

Sicer pa so si poleg Cardi B tekmo ogledali še raperji Chance The Rapper, DJ Khaled, Common in Kanye West z ženo Kim Kardashian, igralka Queen Latifah, igralec Chris Tucker, TV-voditelj John Stewart ter pevka in igralka Jennifer Hudson.

Jennifer se je s pesmijo poklonila pokojnemu Kobeju Bryantu in njegovi hčerki Gianni ter drugim sedmim žrtvam, ki so tragično umrle v helikopterski nesreči konec januarja.

Zmaga je šla letos v roke ekipi LeBrona Jamesa, v kateri je igral tudi Dončić, po Goranu Dragiću drugi Slovenec na tovrstni tekmi in prvi v začetni peterki.

Da si je zaslužil mesto v prvi peterki, je dokazal že takoj na začetku tekme, zadnjo četrtino pa je spremljal s klopi s kokicami.

"Zagotovo si bom na tej tekmi najbolj zapomnil zmago. Zadnjo četrtino je bilo zabavno gledati. Izvrstno je bilo. Nisem želel biti v tistem trenutku na parketu, ker sem bil hladen. Nisem se mogel premikati, vendar je bilo super," je povedal o razpletu.

