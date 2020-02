Dončić z razlogom z nasmeškom na obrazu, med tekmo jedel tudi kokice #video

Preden so predstavili košarkarje obeh ekip, se je soj žarometov uperil v legendo Magica Johnsona, ki je spregovoril o tragično umrlem Kobeju Bryantu in komisarju Davidu Sternu, ki je umrl zaradi možganske kapi: "Hvala Davidu, ki mi je kljub temu, da sem imel aids, dovolil igrati v ligi."

"Nikdar ne bomo več videli košarkarja, kot je bil Kobe. Najbolj sem ponosen, ko pomislim nanj, da je pomagal ljudem brez doma. Milijoni ljudi v Los Angelesu so brez doma. Kobe se je boril, da bi jim dal streho nad glavo. Strastno se je loteval tega. In bil je strasten pri tem, da je bil izvrsten oče, mož … Težki časi so za celotno družino NBA," je dejal Johnson, gledalci v dvorani v Chicagu pa so ob tem začeli vzklikati "Kobe, Kobe".

Luka upa, da bodo tovrstne izkušnje sledile tudi v prihodnje

Nato se je pozornost usmerila v košarkarje, ki so bili del tekme All-Star. Med njimi je bil tudi Luka Dončić, po Goranu Dragiću drugi Slovenec na tovrstni tekmi in prvi v začetni peterki.

"Lepa izkušnja je bila. Za vedno si jo bom zapomnil. Upam, da bodo prišle še naslednje," je z nasmeškom na obrazu po koncu razlagal slovenski košarkar, ki bo junija Sloveniji pomagal v kvalifikacijah za olimpijske igre.

V svojo ekipo ga je izbral LeBron James in v njej je mrgolelo zvezdnikov lige NBA. Pri prvem nastopu se Luka ni želel potiskati v ospredje in prevzemati dirigentske palice, kot smo vajeni, ko igra v dresu Dallas Mavericks.

Kljub vsemu je pokazal, zakaj si je zaslužil mesto v prvi peterki. Svoji prvi točki na tekmi All-Star je dosegel z zabijanjem, kar redko vidimo pri njem: "Dober občutek je bil."

Vrhunci Lukove igre na tekmi All-Star

Z nekaj hudomušnimi podajami je pokazal, zakaj je med najboljšimi v asistencah v ligi. Med drugim je zaposlil tudi svojega vzornika Jamesa.

Košarkarju Dallasa sprva met za tri točke ni stekel. Zgrešil je prve tri poskuse. V četrtem poskusu je žoga našla pot skozi obroč, že v naslednjem napadu pa je s praktično istega položaja stisnil še eno trojko. "Dobro sem se počutil, ko sem zadel ti dve trojki zaporedoma," je povedal zadovoljni Dončić. Takrat se je njegova zgodba na tekmi All-Star končala.

V zadnji četrtini so namreč igrali le še James, Chris Paul, James Harden, Anthony Davis in MVP tekme Kawhi Leonard.

"Zabavno je bilo gledati zadnjo četrtino. Nisem želel biti v tistem trenutku na parketu, ker sem bil hladen."

Tako kot navijači po vsem svetu je tudi on z zanimanjem spremljal zaključni triler. Že dolgo na tekmi All-Star ni bilo tako razburljivo, košarkarji pa so v zadnji četrtini "grizli" v obrambi, da bi prišli do zmage.

Ta je šla na koncu v roke LeBronovi ekipi. "Zagotovo si bom na tej tekmi najbolj zapomnil zmago. Zadnjo četrtino je bilo zabavno gledati. Izvrstno je bilo. Nisem želel biti v tistem trenutku na parketu, ker sem bil hladen. Nisem se mogel premikati, vendar je bilo super," je Luka spregovoril vidno zadovoljen.

Da je šlo na nož in je bila v obeh ekipah prisotna velika želja po zmagi, so po koncu dvoboja poudarjali vsi v en glas. "Naredili smo vse, da bi zmagali. Ne bi smeli narediti prekrška nad mano. Joel Embiid je dejal, da ne bi smeli zmagati po prostih metih, ampak to ni bilo v knjigi pravil. Vesel sem, da smo zmagali," je dejal Davis, ki je zadel odločilni met za zmago s 157:155. Pred tekmo je bilo namreč določeno, da bo zmagala tista ekipa, ki bo prva prišla do 157. točke. "Na koncu smo vsi naredili vse, da bi zmagali. Več različnih taktik smo preizkušali, da bi prišli do uspeha. Vesel sem, da nam je uspelo," pa je dejal Harden.