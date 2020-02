Kakšen bo odgovor strmoglavljenih evropskih prvakov?

Po skoraj enoletnem tekmovalnem premoru se bo s prvo tekmo kvalifikacij za nastop na EuroBasketu 2021 na sceno vrnila slovenska košarkarska reprezentanca. Na gostovanju pri Madžarski v Sombotelu (18.00) je edini sprejemljivi cilj dvanajsterice selektorja Rada Trifunovića zmaga in s tem prvi korak aktualnih prvakov proti uvrstitvi na še štirinajsto zaporedno evropsko prvenstvo. Za "ogrevanje" so pri Fibi strmoglavili Slovence in jih jakostni lestvici postavili na štirinajsto mesto med vsemi kvalifikanti.

Natančno 886 dni je minilo od trenutka, ko je Goran Dragić visoko v zrak dvignil pokal za naslov evropskega prvaka in s tem poskrbel za nepopisno veselje Slovencev, ne pa tudi za neposredno uvrstitev na naslednji EuroBakset. Po kar desetletju in pol se tako slovenska košarkarska izbrana vrsta vrača v kvalifikacije za tekmovanje, ki ga bodo prihodnje leto skupaj gostile Gruzija, Češka, Italija in Nemčija, sicer edine že kvalificirane države. Slovenijo pot do zaključnega turnirja vodi prek skupine z Avstrijo, Ukrajino in Madžarsko, v kateri mora zasesti vsaj tretje mesto, prvi izziv pa jo čaka danes v Sombotelu.

Fiba: strmoglavljenje prvakov

Po neuspehu v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2019, v katerih je Slovenija na dvanajstih tekmah prišla do vsega treh zmag, zasedba selektorja Rada Trifunovića ne skriva, da je edini cilj zanesljiva uvrstitev na EuroBasket. "Smo evropski prvaki," zagotavlja Klemen Prepelić, eden od peterice istanbulskih junakov v tokratni zasedbi. A od tistega pravljičnega večera 17. 9. 2017 na stičišču Evrope in Azije se je spremenilo marsikaj. Ne le novi dresi. Tudi načet ugled reprezentance, kar potrjuje pogled na lestvico, ki so jo pred kvalifikacijami pripravili na uradni spletni strani FIBA. Tam je Slovenija med 32. reprezentancami uvrščena le na 14. mesto. Jasno, brez Luke Dončića, Gorana Dragića in Anthonyja Randolpha je to povsem drugačna reprezentanca.

Jordan Morgan: prvič za Slovenijo. Foto: MaPa

Na omenjeni lestvici je Avstrija zadnja (32.), Madžarska pa 19. Selektor Trifunović vseeno ne skriva previdnosti. "Čakata nas polna dvorana in ekipa, ki le čaka, da se 'razleti' po terenu," pravi. Toda … "Prišli smo po zmago," vztraja in dodaja: "Pripraviti se je treba na specifično napadalno igro, ki vključuje mete iz neizdelanih položajev. Stavimo na skok in obrambo, ki pa sta bolj kot z uigravanjem povezana z željo. Vemo, da moramo paziti predvsem na Davida Vojvodo, tudi za ceno tega, da prejmemo kakšen lažji koš s strani njegovih soigralcev. V napadu pa želim udobno igro, brez kakšnega kompliciranja."

"To ni regularno"

Trifunović se je obregnil tudi ob dejstvo, da Madžari, podobno kot še Makedonci, preteklega tedna niso izkoristili za pokalno tekmovanje, kar pomeni, da je imelo jedro ekipe precej daljše priprave kot Slovenija. Ta se je v popolnosti zbrala šele v ponedeljek. "To ni regularno. Vse reprezentance bi morale imeti na voljo enako število dni za pripravo. Fiba bi morala držati roko nad tem," negoduje selektor. Vseeno to ne spreminja slovenskih načrtov, kar potrjuje tudi Luka Rupnik. "Ker kar nekaj časa nismo bili skupaj, se čuti ta reprezentančna lakota. Proti Madžarom v gosteh in Avstrijcem doma je cilj zmaga. Kvalifikacija za SP 2019 so bile dobra šola. Žal gre za sistem, v katerem ni mogoče postaviti fizične in taktične baze. Odločilni faktorji so kemija, povezanost in igralska agresivnost. Ker se fantje dobro poznamo, v tem ne vidim težav," pravi belgijski zdomec.

"Spoštujmo Madžare, spoštujmo sebe"

Podobnega mnenja je tudi Aleksej Nikolić. "Čutim reprezentančno samozavest. Cilj v prvem reprezentančnem oknu je jasen. Brez spodrsljajev. Kvalifikacije za SP 2019 so bile dobra šola. Res je, igramo proti reprezentanci, ki je, vsaj na papirju, šibkejša. A osnova je spoštovanje tekmeca. Nenazadnje so Madžari na zadnjem evropske prvenstvu vsem tekmecem povzročali preglavice. Znajo igrati košarko. O tem bodite prepričani. Danes vsi igrajo košarko. Po drugi strani pa moramo spoštovati sebe in svojo kakovost. Smo evropski prvaki. Če bomo odigrali na ravni, ki nam pripada, bi se v domovino morali vrniti z zmago," pravi "zamrznjeni" član beograjskega Partizana in košarkar Trevisa.

Dva debitanta

Slovenski košarkarji so v Sombotel, ki je od slovensko-madžarsko oddaljen dobrih 80 kilometrov, pripotovali v sredo in zvečer v dvorani Savaria, kjer sicer pod vodstvom trenerja Gašperja Okorna domuje vodilni klub državnega prvenstva Falco, opravili trening. Selektor Trifunović se je ob tem odločil, da bosta v prvem dejanju kvalifikacij za EuroBasket 2021 soigralce zgolj s tribune spremljala član ljubljanske Olimpije Martin Krampelj in Jurij Macura iz Mege. Posledično to pomeni, da bo ob Američanu Jordanu Morganu kot 96. košarkar v zgodovini do prve tekme v reprezentančnem kadru na uradnih tekmovanjih prišel 27-letni kapetan Primorske Alen Hodžić. Prav v "njegovi" koprski Bonifiki pa bo nato reprezentanca v nedeljo odigrala še drugo tekmo prvega kvalifikacijskega okna. Takrat bo v drugem dejanju te februarske avstro-ogrske avanture evropskih prvakov tekmec Avstrija.