Nova žalostinka: ni spodrsnilo le Blažiču

Slabih pet sekund pred koncem se je Jaka Blažič pri rezultatu 75:74 v madžarsko korist podal v odločilni napad, a mu je spodrsnilo. Na tleh ni pristal le on. Na tleh je znova pristala vsa slovenska reprezentanca na čelu s selektorjem, ki je po neuspehu v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2019 s porazom začela tudi kvalifikacije za EuroBasket 2021, na katerem bi morala braniti zlato iz Istanbula.

Res je, brez Luke Dončića, Vlatka Čančarja, Gašperja Vidmarja, Zorana Dragića … A vseeno. Poimensko gre še vedno za reprezentanco, ki je močnejša od Madžarske. Na papirju. Na parketu tokrat pač ni bila. Zadnji žebelj je v Sombotelu v slovensko krsto zabil Szilard Benke, ki je zadel prosti met za vodstvo s 77:75, drugega pa nato namenoma zgrešil. S tem je zgolj dokončno kaznoval slabo slovensko predstavo. Tako kolektivno kot tudi individualno.

Foto: FIBA

"Vedeli smo, da nas čaka težko delo, toda iskreno smo želeli kvalifikacije začeti z zmago. Žal se ni izšlo. Vsaj dvakrat bi lahko tekmo obrnili v svojo korist, saj smo imeli v naletih nadzor nad igro, ampak smo storili preveč napak, ki so nas stale zmago. Predvsem v obrambi smo storili preveč osnovnošolskih napak. Ponudili smo jim nekaj lahkih košev, po katerih se je dvignila tudi dvorana," je po novem porazu ugotavljal Rado Trifunović, čigar selektorski izkupiček zdaj znaša tri zmage na 13 tekmah.

Težave so bile vidne že na začetku. Medtem ko je novinec Jordan Morgan z nekaj nebeškimi skoki in ustvarjanjem dodatnega igralskega prostora hitro upravičil pričakovanja, pa je njegovim novim soigralcem ob raztrganem odprtju tekme nemalo težav povzročal met z razdalje. Le Aleksej Nikolić je bil v prvih desetih slovenskih poskusih izza črte za tri točke dvakrat natančen (na koncu met za tri točke 6:31). Kmalu si je sicer prislužil tudi tri osebne napake, tako da je bil selektor prisiljen iskati drugačne rešitve.

Gostje so resda uspešno omejili učinek Davida Vojvode. Več težav pa jim je povzročal Allen Rosco. Po njegovih devetih točkah so domačini v 13. minuti vodili z rezultatom 22:19. Sledil je odločen slovenski odgovor z delnim rezultatom 15:2. Ta je Slovencem, ki so v večjem delu druge četrtine igrali napadalno navdahnjeno in obrambno čvrsto, prinesel deset točk naskoka (24:34). Scenarij, po katerem bi se kapetan Edo Murić in soigralci na odmor odpravili z ugodno prednostjo, je nato v zadnjih minutah druge četrtine skazilo šest zaporednih madžarskih točk.

Foto: FIBA

Tudi v tretji četrtini slovenski četi ob vse bolj agresivnih varovancih Stojana Ivkovića ni uspelo ujeti pravega igralnega ritma. Ob nadaljevanju niza zgrešenih metov z razdalje je ekipo reševal Morgan Jordan, ki pa si je v 26. minuti pri rezultatu 41:47 prislužil četrto osebno napako. Prednost se je nato hitro stopila, čeprav so imeli aktualni evropski prvaki v zadnjih minutah nekaj priložnosti za zaključni pobeg. A na parketu ni bilo moža, ki bi prevzel vajeti in tekmo odvodil do konca. Poskušal je Luka Rupnik, poskušal je Jaka Blažič, še najbolj pa je poskušal Klemen Prepelič, ki pa je bil to pot izrazito strelsko neučinkovit. Med drugim je zgrešil vseh osem metov za tri točke in izgubil pet žog.

"Vso tekmo smo imeli pod nadzorom. A smo Madžarom nato pustili serijo trojk. Bili smo nezbrani v obrambi, v napadu se nismo znali odzvati," je bil po tekmi kratek Jaka Blažič. "To je košarka. Vržeš žogo. Če gre skozi, super. Če ne … Treba je dvigniti glavo in se osredotočiti na nedeljsko tekmo z Avstrijo. Tam se moramo stepsti," pa je bil po tekmi razočaran kapetan Edo Murič, ki je gostiteljem očital dejstvo, da so odpovedali pokalno tekmovanje in se daljše obdobje pripravljali na odprtje kvalifikacij.

Madžarska : Slovenija 77:75 (16:16, 16:20, 17:18, 28:21)



Dvorana Savaria, gledalcev 3200, sodniki: Yilmaz (Turčija), Cici (Albanija), Straube (Nemčija).



Madžarska: Allen 16 (6:8), Keller 11 (0:2), Vojvoda 15, Szabo 2, Benke 3 (3:4), Ferencz 6, Horti 1 (1:2), Perl 15 (4:6), Varadi 8.



Slovenija: Rupnik 11, Nikolić 6 (0:2), Prepelič 12 (6:6), Murić 6, Blažič 18 (5:7), Morgan 16 (2:3), Mahkovic 6 (2:2).



Prosti meti: Madžarska 16:24, Slovenija 15:20.

Met za dve točki: Madžarska 20:39, Slovenija 21:34.

Met za tri točke: Madžarska 7:21 (Ferencz 2, Varadi 2, Keller, Vojvoda, Perl), Slovenija 6:31 (Rupnik 3, Nikolić 2, Blažič).

Skoki: Madžarska 35 (25 + 10), Slovenija 40 (28 + 12).* Osebne napake: Madžarska 25, Slovenija 25.

Pet osebnih: Nikolić (36.).