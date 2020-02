Brez zamer, brez krivcev, brez izgovorov, a tudi brez zmag

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kako so nov poraz, s katerim so na gostovanju pri Madžarski v Sombotelu (77:75) odprli kvalifikacije za EuroBasket 2021, sprejeli v slovenski reprezentanci na čelu s selektorjem Radom Trifunovićem in kako je novo poglavje odklanjanja od podobe aktualnih evropskih prvakov videl "domačin" Gašper Okorn?

Gašper Okorn se je ob prihodu v Areno Savaria v četrtek zvečer počutil malce nenavadno. Namestil se je v drugo vrsto tribune, ravno nasproti domače trenerske klopi, s katere sicer poveljuje Falcu, vodilni ekipi madžarskega prvenstva. Z obrazno mimiko med tekmo ni razkrival svojih tokratnih košarkarskih čustev, po tesnem porazu Slovenije pa nas je zgolj spomnil, da je pred dobrim tednom napovedal podoben razplet.

"Vedel sem, da igra Madžarska v domači dvorani v valovih. Tukaj so imele težave tudi druge reprezentance. Vseskozi pa sem imel občutek, da Slovenija ni imela moči, da bi se odlepila. Ko se na gostovanju znajdeš v takšen položaju, je vse odprto. Zadnji del tekme so gostitelji odigrali zelo dobro. Zadeli so, ko je bilo to potrebno. Na koncu je odločala ena žoga," je pripovedoval slovenski zdomec v Sombotelu.

"Še vedno trdim, da je na papirju Slovenija nekoliko boljša reprezentanca. Po drugi strani pa danes v Evropi vsi igrajo košarko. Ta reprezentanca ima določene prebliske. Tudi ta v Sombotelu jih je imela. A to je danes premalo za točke. Res je, manjkajo Dončić, Dragić, Čančar … A trenutno je razmerje takšno, kakršnega smo videli," je dejal nekdanji trener Olimpije in v delu kariere tudi član reprezentančnega štaba.

Selektor ni iskal krivcev

Ob kramljanju z Okornom se nikakor nismo mogli znebili občutka o tem, da se je v oceni tekme v duhu cehovske solidarnosti v širokem krogu izognil komentiranju selektorjevih potez. Tudi prvi mož reprezentančne stroke Rado Trifunović, ki je sicer taktirko prevzel po EuroBasketu 2017, po porazu ni razglabljal o svoji odgovornosti, čeprav ga po vsej verjetnosti v kratkem čaka tudi kakšen pogovor na to temo.

"Vzrok za poraz so obrambne napake v času našega poskusa naleta. Vodili smo z desetimi točkami prednosti, a smo tekmecu nato ponudili priložnost za lahke koše. Madžari so znova dobili energijo. Prebudila se je tudi dvorana. Po tem se je težko vračati," je dejal selektor, ki svojim izbrancem ni očital želje. Še več, znova je pohvalil marljivost na treningih in zmagovalno usmerjenost.

V svojem slogu. Uglajeno, korektno, nekonfliktno, nekritično … Podobno kot že v kvalifikacijah za SP 2019, ko je po tekmah skoraj kot po pravilu ponavljal: "Želeli so, trudili so se, a ni šlo. Gremo naprej." Tudi tokrat je misli hitro usmeril na Avstrijo, ki bo v nedeljo gostovala v Kopru. Bržčas brez jeseniškega znanca Rašida Mahalbašića. "Prihaja neugodna Avstrija. A šteje le zmaga," je dejal selektor.

Murić: Kot bi bile to prijateljske tekme

Slovenijo so na Madžarskem pokopali izjemna neučinkovitost pri metu za tri točke (6:31), velika nihanja, obrambne vrzeli v prelomnih trenutkih zadnje četrtine, težave z osebnimi napakami Morgana Jordana, ki je bil sicer ena od svetlih točk, in pomanjkanje pravih idej v zaključku. Kapetan Edo Murić je ob tem izpostavil še veliko razliko v dolžini priprav, saj so bili Madžari zaradi prestavljenega pokalnega tekmovanja na tej ravni v prednosti.

"Na teh tekmah se pozna vsak dan priprav. Oni so imeli bistveno več časa za pripravo. Mi pa prihajamo z vseh vetrov. Igramo v drugačnem sistemu. Vsaka reprezentanca bi potrebovala čas za uigravanje. Mi pa … Niti pozdravili se nismo dobro med seboj. Počutim se kot na prijateljskim tekmah, a se, verjemite mi, ne bi rad počutil tako," je dejal Murić, Luka Rupnik pa ga je dopolnil: "Težko je izgubljati tekme, ko imaš priložnost za zmago, a delaš otroške napake. To nas je znova stalo zmage. To tekmo moramo pustiti za seboj. Že v nedeljo nas čaka naslednji tekmec."

Čas od zlatega EuroBasketa teče. Slovenija ob vse ožji bazi brez istanbulskih nosilcev in z drugačno trenersko usmeritvijo (p)ostaja ekipa, ki nima težav le proti velesilam, temveč njeno ranljivost kot po tekočem traku začutijo ter večinoma tudi spretno izkoriščajo tudi ekipe iz srednjega evropskega razreda. To pa utegne vplivati tudi na stanje duha, kar ni dobro ne pred nadaljevanjem kvalifikacij, še manj pa pred poletnim poskusom naskoka na Tokio 2020.