Dončićeva vrnitev v resničnost in pogled proti neznanemu okolju

Vrvež po All-star vikendu se je v ligi NBA polegel in prišel je čas, da košarkarji spet stopijo v ustaljene tirnice. Iz tedna v teden, iz meseca v mesec bo postajalo vse bolj razburljivo. Večkrat se bo omenjala končnica in prav vsi trije slovenski košarkarji jo bodo, kot kaže, dočakali. Medtem ko sta imela Goran Dragić in Vlatko Čančar v preteklem tednu čas za krajši oddih, Luka Dončić miru, razumljivo, ni mogel imeti.

Goran Dragić je pred dvema letoma dočakal nastop na All-star vikendu. Sicer je imel sprva že načrtovane počitnice, a se je nato kot rezerva udeležil prestižnega dogodka. Zdaj je podobno "usodo" dočakal še Luka Dončić, ki je spektakel vseh zvezd v Chicagu začel v prvi peterki. Poleg nastopa na parketu pa je imel tudi veliko obveznosti do novinarjev.

Čeprav je prišel v Dallas verjetno nekoliko psihološko utrujen, a je dobil tudi nov zagon, saj je imel na All-star vikendu priložnost družiti se z vsemi zvezdami lige NBA. "Magičen teden je bil. Izjemno je bilo. Sploh met s sredine igrišča na tekmi vzhajajočih zvezd," je bil glavni trener Dallas Mavericks Rick Carlisle zadovoljen, da je bil Luka premierno na All-star spektaklu.

V Dallasu navdušeno pospremili vsak Dončićev korak

Tudi Kristaps Porzingis je bil vesel, da je Luka dobil priložnost. Sam je bil leta 2018 prav tako uvrščen v ekipo All-star, vendar si je poškodoval koleno, zato je moral mesto prepustiti drugemu. Na svoj nastop še čaka: "Ob tem, da bi rad pomagal Dallasu priti v končnico in biti konkurenčen v boju za naslov prvaka, si želim tudi dobiti priložnost igranja na All-star vikendu."

Goran Dragić uživa pri Miamiju, ki je s prihodom Andreja Iguodale postal še bolj konkurenčen v vzhodni konferenci. Foto: Getty Images

Letos je premor izkoristil za krajše počitnice v Mehiki, kjer je z bratom in njegovim dekletom užival na plaži, ob tem pa spremljal Dončića: "Super ga je bilo videti. Vprašal sem ga, kako je in je dejal, da je kar utrujen. Vikend je bil dolg, vendar vem, da bo imel dovolj počitka pred naslednjimi tekmami."

Dončić bo misli zdaj povsem usmeril v okolje, v katerem še ni bil, a si strašansko želi vanj vstopiti. Dallas je namreč na dobri poti, da si zagotovi mesto v končnici, v katero bo iz vsake konference vstopilo po osem moštev. Mavericks so na zahodu trenutno na sedmem mestu, vendar imajo varnih osem zmag prednosti pred Portlandom, ki je nedavno zaradi poškodbe izgubil prvega zvezdnika Damiana Lillarda, deseti San Antonio pa zaostaja že deset zmag.

Miami naredil odličen posel

A bodo morali Teksačani v zaključku rednega dela zaigrati podjetneje, če se bodo želeli že v prvem krogu izogniti moštvom z vrha lestvice. Los Angeles Lakers, Denver Nuggets (član je Vlatko Čančar, a v krstni sezoni razumljivo dobiva malo priložnosti za igro, op. a.) in Los Angeles Clippers so ekipe, ki imajo nekoliko višje ambicije. Vsaj peto mesto bi moralo biti imperativ, za njim pa zaostajajo za vsega zmago.

Andre Iguodala je v Miami prišel z namenom. Foto: Reuters

Ob zadnjem nakupu so se želje po uspešnejši zgodbi povečale pri Miami Heat. Dragić je s soigralci pričakal prihod Andreja Iguodale, ki ve, kako je osvajati lovorike. Miami je s 35. zmagami na četrtem mestu v vzhodni konferenci. Strah in trepet na vzhodu so Milwaukee Bucks, ki imajo tudi najboljši izkupiček v celotni ligi, kljub odhodu protagonista lanskoletnega naslova Kawhija Leonarda pa so presenetljivo povsem pri vrhu.

Kapetan zlate slovenske reprezentance ima v svojih vrstah še enega košarkarja, ki ima imperativ v zaključnih bojih. Jimmy Butler, s katerim sta velika prijatelja, je mož, na katerega na Floridi veliko računajo.

Bi lahko v Miami prišel še izkušeni Avstralec s šampionskim prstanom?

Ker klub vodi veliki Pat Riley, pa je jasno, da bo Miami v bližnji prihodnosti spet iskal pot do morebitnega novega naslova prvaka lige NBA. Lovke naj bi vrgli še na enega nekdanjega košarkarja Golden State Warriors, s katerimi je leta 2015 skupaj z Iguodalo osvojil šampionski prstan. Center Andrew Bogut je ta mož. V tej sezoni je zapustil ligo NBA in se podal v Avstralijo, kjer je Sydney Kings popeljal na prvo mesto rednega dela avstralskega prvenstva, zdaj pa ga čakajo izločilni boji. Ali bo 35-letni košarkar prišel za zadnji del letošnje sezone v Miami, bo verjetno kmalu znano.

Andew Bogut trenutno igra v Avstraliji, a ni izključena možnost, da se še v tej sezoni vrne v ligo NBA. Za njegove usluge naj bi se zanimali pri Miamiju. Foto: Guliver/Getty Images

Ekipe v ligi NBA se po All-star vikendu podajajo v zadnjo tretjino rednega dela sezone. Tiste z najslabšim izkupičkom bodo morda tudi namerno kakšno tekmo več izgubile, da bi imele potem večje možnosti pri naboru najbolj nadarjenih košarkarjev, preostale pa se bodo krčevito borile za vstop v izločilne boje oziroma za dobro pozicijo pred vstopom v končnico.

Lestvica: