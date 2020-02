Nekaj novega za slovenske košarkarje

Po bolečem porazu v prvem krogu na gostovanju proti Madžarski čaka slovenske košarkarje drugo poglavje na poti na evropsko prvenstvo 2021. Kakovost proti Avstriji je občutno na strani aktualnih evropskih prvakov. Naši severni sosedi namreč ne morejo več računati na prvega zvezdnika ekipe Rašida Mahalbašića. Avstrijski reprezentant, ki je bil rojen na Jesenicah in ima slovenski potni list, ima težave z levo ramo.

Prav tako ni osrednjega naturaliziranega košarkarja Sylvena Landesberga, namesto njega pa je na prvi tekmi igral Bogić Vujošević, ki je med boljšimi košarkarji na avstrijskem prvenstvu. S 14 točkami je bil tudi najboljši strelec Avstrije na prvi kvalifikacijski tekmi proti Ukrajini, ki je bila v Gradcu, in z 88:72 prepričljivo boljša.

Visoko zmago pričakujejo tudi od slovenskih košarkarjev, ki se bodo z Avstrijci pomerili ob 17. uri. Za obe ekipi bo obračun predstavljal nekaj novega. Čeprav smo z Avstrijo sosedi, pa bosta reprezentanci odigrali šele prvo uradno tekmo.

Ista zasedba kot proti Madžarom

Povrhu vsega sta Slovenija in Avstrija odigrali doslej le dve prijateljski tekmi. Leta 1996 je Slovenija v Kapfenbergu zmagala s 109:103, pred štirimi letu na Dunaju pa z 80:67.

Selektor Rado Trifunović se je odločil za iste igralce kot tekmi na Madžarskem, kar pomeni, da bosta tekmo s tribune spremljala Martin Krampelj in Jurij Macura.

"Po zapravljeni priložnosti na Madžarskem bo treba stopiti skupaj, dvigniti glave in pokazati pravi karakter ekipe. Četrtkovo tekmo smo dobro analizirali in upam, da se nam takšne napake ne bodo več dogajale. Imeli smo dva dni časa, da se pripravimo na naslednjega nasprotnika. Smo boljši tekmec od Avstrijcev. To moramo pokazati na parketu in v nedeljo vknjižiti prvo zmago v teh kvalifikacijah," pred tekmo pravi Trifunović.