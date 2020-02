Avstrija je na prvi tekmi kvalifikacij za evropsko prvenstvo gostila Ukrajino in pričakovano izgubila (73:88). Najboljši strelec je bil s 14 točkami naturalizirani košarkar Bogić Vujošević.

Njihova naslednja preizkušnja v kvalifikacijah EuroBasket 2021 bo v nedeljo ob 17. uri, ko bodo gostovali v Sloveniji, ki je v uvodnem krogu nepričakovano izgubila proti Madžarski (75:77). Kaj drugega kot poraz Avstrije se ne pričakuje.

Vujošević je v tem ciklusu tudi najboljši košarkar reprezentance. Je tudi eden najboljših košarkarjev v avstrijskem prvenstvu. Tri leta zapored je bil MVP finala. Tu je še Thomas Schreiner, ki igra pri Bilbau in je že vrsto let v Španiji. Izpostaviti je treba tudi branilca Thomasa Klepeisza, ki igra za nemški Braunschweig. Jakob Pöltl je v ligi NBA in ga ni v tej akciji, prav tako ne osrednjega naturaliziranega košarkarja Sylvena Landesberga in košarkarja s slovenskim potnim listom Rašida Mahalbašića, ki se je rodil na Jesenicah. Zaradi težav z levo ramo ga ne bomo videli na delu v Kopru, sicer pa je med najboljšimi posamezniki v nemškem prvenstvu, v katerem igra za Oldenburg.

Avstrijske košarkarje zelo dobro pozna slovenski strokovnjak Ervin Dragšič, ki je prvi mož stroke pri ekipi iz Gradca: "Slovenija ima kakovost, tu ni nobenega dvoma. Ne bi smela imeti težav, a bodo morali biti košarkarji stoodstotno zbrani, čeprav so nesporni favoriti. V prejšnjih kvalifikacijah so Avstrijci nekajkrat opozorili nase. Premagali so Veliko Britanijo, igrali izenačeno tekmo s Srbijo. So korektna reprezentanca. Borili se bodo. Če jih bo kdo podcenjeval, lahko zlasti doma pripravijo presenečenje, a bi morali Slovenci s pravim odnosom doseči zmago."

Ko beseda nanese na sosedski dvoboj, se vedno na površje potisne rivalstvo. V košarkarskem svetu ga med Slovenijo in Avstrijo ni, zato pa je bilo kar nekaj zbadanja na račun smučanja.

"Lepo je bilo videti, ko je bila Tina Maze pred Avstrijkami"

"Užival sem, ko je Tina Maze zmagovala in smo gledali tekme v kakšni restavraciji po televiziji. Naša smučarka je bila pred njihovimi. Vsi vemo, koliko denarja vlagajo v smučanje. Ko pa mi nismo imeli dobrih dosežkov, so oni zbadali mene. To je logično, a je bilo vse v mejah normale. Avstrijci zelo cenijo slovenski šport. Ne morejo verjeti, da smo v vseh športih v samem vrhu. Sploh v tistih z žogo – cenijo rokometaše, košarkarje in tudi naše nogometaše. Darka Milaniča se v Gradcu spomnijo še kot igralca. Slovence dojemajo kot športnike, ki vedno dajo svoj maksimum," poudarja 45-letni košarkarski trener, ki je v karieri zaigral za slovensko reprezentanco na evropskem prvenstvu leta 1999 v Franciji.

Slovenci so proti Avstrijcem nesporni favoriti. Foto: FIBA

Čeprav v Avstriji košarka ne spada med najprestižnejše športe, opaža, da je vse več vlaganja vanjo. V Gradcu je na primer reprezentanca v novi dvorani odigrala tekmo proti Ukrajini: "Ne stojijo. Vlagajo, vodilne ekipe imajo zelo dobre proračune in v svoje vrste pripeljejo kakovostne košarkarje. V prvenstvu je pet ekip zelo solidnih. Niso v rangu Cedevite Olimpije, Krke, Kopra Primorske, sploh tiste z začetka sezone, a so na zadovoljivi ravni. Sploh če gledamo tekmovanje Alpe Adria, ki sicer ni močno tekmovanje, ampak se lahko kosajo s slovenskimi klubi. Na splošno je slovenska liga močnejša. V Avstriji ne spijo. Košarka je v vzponu. Veste pa, kakšni so Avstrijci. Vsak evro dvanajstkrat obrnejo, preden kamorkoli investirajo. Niso zagovorniki hitrih akcij, ampak imajo vse načrtovano. Šele potem gredo v zgodbo."

Stavniška afera pretresla klub, a so se vodilni vrhunsko odzvali, poudarja Dragšič

Dober primer je klub Gradec, v katerem deluje. Vse več mladih košarkarjev imajo, klub pa se je pred kratkim odločil za novo dvorano. Želja je, da bi se v tej sezoni uvrstili v končnico in da bi se v prihodnjih letih proračun še povečal. "Imamo tudi akademijo. Od septembra smo povezani s Kapfenbergom. Stvari se premikajo na boljše. Trudijo se, gledajo naprej. Naša želja je, da se uvrstimo v končnico. Vse držimo v svojih rokah. Težavo imamo, ker imamo novo ekipo. Izgubili smo igralce in dobili pet novih. Optimistični smo. Gradec je petnajst let v prvi ligi, še nikdar pa se ni uvrstil v končnico," poudarja Dragšič.

Jaka Blažič bo skupaj z reprezentanti v nedeljo igral proti Avstriji. Poraz proti Madžarski jih je zagotovo pretresel, saj ga niso pričakovali. Foto: FIBA

Zakaj ima toliko novih igralcev, je razumljivo. Konec januarja je namreč košarkarske kroge pretresla novica o sumu prirejanja izidov. Policija je aretirala pet košarkarjev, med katerimi so bili tudi Slovenec Drago Brčina ter Hrvata Marko Car in Matija Poščić, jugoslovanske korenine ima prav tako Avstrijec Tomislav Rašić. Prav vsi so bili člani graškega kluba.

Dragšiča je novica vidno pretresla, saj ni niti slutil, da se v njegovem moštvu dogaja kaj takega: "Še sanjalo se mi ni, da bi se mi lahko v življenju zgodilo kaj takšnega. Zdaj sploh ne vem več, kaj se mi lahko v košarki še zgodi. Ne vem, ali obstaja še kaj bolj groznega za košarko in njen ugled. Razočaran in žalosten sem bil zaradi vsega dogajanja. Še sanjalo se mi ni, da je to mogoče. Sam sem bil vzgojen v športnem duhu. Da na parketu ne daš nobenemu niti milimetra prostora in se boriš za zmago. Nikdar nas ni zanimalo, da bi z goljufanjem prišli do zmage. Vedno smo šli v pošten boj za zmago," je bil zgrožen nad dogodki.

"Upam, da česa takega v življenju ne bom več doživel, ker je to res grozno"

Vesel je, da je klubsko vodstvo vztrajalo pri začrtani poti. Tudi sponzorji so ostali, čeprav so bili za klub konec januarja zelo težki časi: "Zelo je vplivalo. Šok je bil. Nobenemu se ni sanjalo, da se je to zgodilo. Sponzorji in liga so se odzvali izredno. Nam, ki smo ostali, so stali ob strani. Klub je dal tudi uradno izjavo, zveza pa nam je omogočila, da smo lahko registrirali igralce, čeprav je bil rok že mimo. Po začetnem šoku so sponzorji hitro videli, za kaj gre, in se pravilno odzvali. Podprli so zgodbo. Zdaj je motivacija, da se uvrstimo v končnico, še toliko večja. Da povečamo zanimanje. Da ljudje vidijo, da ti, ki smo ostali, nismo imeli nič s tem."

Stavniška afera je pretresla klub, a je vesel, da so se vodilni pravilno odzvali in mu stali ob strani. Zdaj ima pet novih igralcev, ki jih bo uigral in poskušal prvič v zadnjih 15 letih ekipo iz Gradca popeljati v končnico. Foto: Vid Ponikvar

Za trenerja, ki vodi ekipo, je najhuje, če ne ve, zakaj se dogajajo določeni padci v igri. Ko je prišla na dan zgodba o goljufanju, je marsikaj postalo jasno, čeprav ostaja več vprašanj kot odgovorov: "Razumljivo je potem vsaka tekma postala sumljiva. Vsak pogovor ti gre po glavi. Imel sem podporo kluba. Stali so mi ob strani, ko so videli, da nisem bil del nečednih poslov. Stopili so mi v bran. Srečo sem imel, da so se tako odzvali. Maksimalno so nas podprli, kar mi je v tistem trenutku veliko pomenilo. Vsi so razumljivo gledali, kdo vse je vključen, zato sem zelo vesel, da se je klub vrhunsko odzval. Ne vem, katere tekme so bile v igri, ker preiskava poteka. Lahko pa le sumiš, za katero bi lahko šlo. Če nimaš dokazov, težko nekoga obsodiš. Upam, da česa takega v življenju ne bom več doživel, ker je to res grozno."