Dončiću ni bilo treba loviti trojnega dvojčka

Člana prve peterke zadnjega EuroBasketa in najbolj uspešna slovenska košarkarska "cimra" sta v noči na torek v ligi NBA skupaj dosegla 42 točk. Boljši občutki pa so prevevali tistega, ki je dosegel dve manj. Po treh kakovostnih četrtinah, v katerih je dosegel 20 točk, 9 skokov in 7 asistenc, je lahko Luka Dončić v zadnji četrtini kar s klopi opazoval, kako je Dallas visoko porazil Minnesoto (139:123). Slabše volje je bil po tekmi v Clevelandu njegov someščan Goran Dragić, ki je ob 22 točkah z Miamijem ostal brez nove zmage (119:125).

Liga NBA, 23. februar

"Vprašljiv," so ob imenu Luka Dončić pred gostovanjem Minnesote zapisali pri Dallasu. Potem ko je trener Rick Carlisle Ljubljančanu in predvsem njegovemu v tej sezoni že dvakrat poškodovanemu gležnju na tekmi proti Atlanti namenil počitek, ga je proti Volkovom iz Minneapolisa vrnil v ogenj. In dobil, kar je želel. Razigranega košarkarja in vodjo na parketu. Do konca tretje četrtine je v dobrih 25 minutah dosegel 20 točk, devet skokov in sedem asistenc. Bilo je dovolj. Ni bilo potrebe, da lovi 21. trojnega dvojčka, čeprav bi bil kar vsebinsko prikladen, saj smo mu navijači (tri dni prezgodaj) zapeli vse najboljše za 21 let.

Udaren začetek, miren zaključek

Z desetimi točkami ter po tremi skoki in asistencami je dal LD 77 že v prvi četrtini vedeti, da je povsem nared za igro, čeprav je z eno od potez znova preizkušal čvrstost svojega gležnja. Da so zelo razpoloženi, so hitro pritrdili tudi njegovi soigralci, ki so že v prvi četrtini dosegli 41 točk, do osrednjega odmora pa že 81. Čeprav je pri Minnesoti blestel Russel D'Angelo (29 točk), pa je zaradi ugodne prednosti in predvsem razigranih rezervistov trener Carlisle lahko že krepko pred začetkom zadnjega dela Dončića posadil na klop.

V Dončićevi statistiki tokrat tudi blokada. Foto: Getty Images

Ekipna zmaga

Slovenski udeleženec nedavne tekme zvezd se je lahko po opravljenem delu, med katerim je iz igre metal 7:16 (za tri 1:6), s črte prostih metov pa 5:8, udobno namestil in se ob namenjenem oddihu zabaval ob predstavi soigralcev, ki niso popuščali. Minnesota je bila namreč stalno v podrejenem položaju, tako da 35. zmaga (ob 23 porazih) ni bila vprašljiva. Kot vprašljiva ne bi smela biti niti uvrstitev v končnico. Vlogo prvega strelca je tokrat prevzel Tim Hardaway (23 točk),dvomestno točkovno mejo pa so ob Dončiću presegli še Seth Curry (19), Kristaps Porzingis (15), Delon Wright (16), JJ Barea (12) in Maxi Kleber (11).

Dragić s sklonjeno glavo

Pod statistično učinkovit večer, a brez želene pike na i in zmage pa se je podpisal Goran Dragić. Njegov Miami je po podaljšku klonil na gostovanju proti Clevelandu, čeprav je vodil večji del tekme, v tretji četrtini tudi z več kot 15 točkami naskoka. A potem ko so Cavs zadnjo četrtino odprli z delnim rezultatom 27:5 in jo dobili z 31:12, se je tekma preselila v podaljšek. V slednjem je gostom zmanjkalo sape. Cleveland je tudi po pomembnem zgrešenem metu Dragića tekmo dobil z rezultatom 125:119. Gogi je ob tem v 34 minutah dosegel 22 točk (največ pri Miamiju). Dodal jim je še šest asistenc in štiri skoke.

Goran Dragić je s soigralci vodil večji dek tekme, a na koncu ostal praznih rok. Foto: Getty Images

Vabilo na rojstnodnevno zabavo na Floridi

Dobri strelski predstavi ljubljanskih košarkarskih asov v ligi NBA pa sta bili hkrati tudi svojevrstno vabilo na obračun Dallasa in Miamija, ki ga bo v noči na soboto gostil slednji. Na prav ta večer bo Dončić dopolnil 21 let in s tem tudi po ameriških zakonih postal polnoleten. Na tekmi gre znova pričakovati tudi večje število slovenski ljubiteljev košarke, ki si od spektakla obetajo več kot od decembrskega srečanja "slovenskih" ekip. Dragić namreč tedaj zaradi poškodbe ni igral, Dončić pa si je že v tretji minuti zvil gleženj. Še pred tem pa Dallas v noči na četrtek čaka teksaški obračun proti SA Spurs, Miami pa se bo za ogrevanje soočil z Minnesoto.

Liga NBA, 24. februar:

