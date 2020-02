Velikega Jordana oblile solze: Počivaj v miru, mali bratec #video #foto

"Kobe je dal košarkarskemu svet, kar je imel. Vse je pustil na parketu. Kobe je bil moj dober prijatelj, bil mi je kot mlajši brat," je uvodoma povedal legendarni Michael Jordan, ki je priznal, da ko so vsi želeli, da primerja sebe in Kobeja, "sam želel govoriti le Kobeju."

Med govorom so ga oblile solze, a se v vsej žalosti tudi pošalil na lasten račun. "Zdaj bom moral spet gledati tri, štiri leta gledati sebe po raznih gifih po družabnih omrežjih, ki označujejo jok. Ženi sem dejal, da ne bom govoril na tem dogodku, saj nisem želel izpasti, kot sem vedel, da bom, a to so čustva, ko pomislim na Kobeja," je povedal največji med največjimi in si prislužil velikanski aplavz.

Vedel je, da se bo to zgodilo. Solze so tekle v potokih:

Michael Jordan knows he'll be dealing with new 'crying Jordan' memes pic.twitter.com/cmprXQWAKd — Rob Lopez (@r0bato) February 24, 2020

Zdaj 57-letni član hiše slavnih je še priznal, da ga je smrt prijatelja, tako kot celotni košarkarski svet, močno prizadela. "Ko je umrl, je umrl tudi del mene. Obljubim vam, da bom od danes naprej živel s prepričanjem, da sem imel mlajšega brata. Počivaj v miru, mali bratec," je še sklenil Jordan.

Besedo so imeli tudi Kobejev dolgoletni soigralec Shaquille O'Neal, generalni direktor LA Lakers Rob Pelinka, zvezdnica Phoenix Mercury Diana Taurasi, komik Jimmy Kimmel in Kobejava žena Vanessa Bryant. Od glasbenic pa so dogodek s pesmijo pospremile Beyonce, Alicia Keys in Christina Aguilera.

Denar od prodaje vstopnic bo šel k športni fundaciji Mamba & Mambacita.

Foto: Reuters

