Ganljive objave Kobejeve vdove: Tako zelo te pogrešam #video

Deset dni po tragični helikopterski nesreči je žena pokojnega Kobeja Bryanta svoj profil na Instagramu preplavila z ganljivimi objavami v čast tragično umrlima hčerki Gianni in možu. Med drugim je objavila fotografije in posnetke z Giannine spominske slovesnosti, ki so jo pripravili na šoli, v katero je hodila.

"Moja Gigi. Rada te imam! Pogrešam te. Vse si nas naučila, da nobeno dejanje prijaznosti ni premajhno. Mami je še vedno in vedno bo tako zelo ponosna nate," je ob nekaj fotografij s spominske slovesnosti zapisala užaloščena Vanessa Bryant.

V drugi objavi je poudarila, da jo je osrečevalo to, da se je lahko 13 let zbujala in vsakič ob sebi ugledala njen čudoviti obraz ter nasmeh. "Želim si, da bi bilo tako, dokler ne bi sama še zadnjič vdihnila. Mami te ima rada do lune in nazaj," je ganljivo zapisala.

Poleg fotografij svoje tragično umrle hčerke je Vanessa na Instagramu objavila nekaj videov govorov s hčerkine spominske slovesnosti. Seveda ni pozabila niti na svojega pokojnega moža, legendo košarke Kobeja Bryanta.

Ob njegovo nasmejano fotografijo je zapisala, da ga tako zelo pogreša. Dodala je: "Pogrešam to, da bi mi govoril: Pozdravljena, princesa/kraljica." S ključniki je nato znova poudarila vse Kobejeve najboljše lastnosti, med drugim to, da je bil zabaven in čeden, predvsem pa njen najboljši prijatelj ter najboljši mož in oče.

Kmalu po objavi Kobejeve fotografije je sledila še ena objava, in sicer njegovega videa, v katerem na koncu reče, da je njegova najboljša prijateljica njegova žena.

Preberite tudi: