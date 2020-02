Smrt Kobeja Bryanta dobiva vse večje razsežnosti

"Vsaka tekma Los Angeles Lakers bo čustvena, potem ko so v helikopterski nesreči izgubili življenje Kobe Bryant, njegova hčerka Gianna in še sedem drugih," poudarja prvi zvezdnik LA Lakers LeBron James, ki že ve, katero številko bo nosil na tekmi zvezd. Ugodil je hčerkini želji. Po svetu se medtem na različne načine spominjajo Bryanta in mu priznavajo veličino. Igralec Sylvester Stallone je poudaril, da bi moral njegov legendarni kip Rockyja v Philadelphii dobiti družbo.

Čez slaba dva tedna bo v ligi NBA vse v znamenju tekme vseh zvezd. V noči na petek bosta kapetana ekipe LeBron James in Giannis Antetokounmpo križno izbirala košarkarje za svojo ekipo. In v eni od njih bo prostor dobil tudi Luka Dončić. Slovenski košarkar, ki ima težave z gležnjem, a naj bi bil v tednu dni pripravljen za nove podvige, ne skriva želje, da bi zaigral skupaj z vzornikom Jamesom.

Ta pa bo imel na tekmi All-Star prav posebno številko na svojem dresu. Iz lige NBA so namreč oba kapetana poklicali in jima predstavili idejo, da bi imela ena ekipa v znak spoštovanja do Kobeja Bryanta številko 24, druga pa dres s številko 2, ki jo je nosila njegova 13-letna hčerka Gianna, ki je prav tako umrla v nedavni helikopterski nesreči.

Zaradi hčerke izbral številko 2

"Vprašali so me, katero številko bi izbral, 24 ali 2? Odločil sem se za 2," je sprva sporočil James.

LeBron James je skupaj z njim osvojil zlati medalji na olimpijskih igrah v Pekingu leta 2008 in Londonu leta 2012. Foto: Getty Images

Pri odgovoru na vprašanje, zakaj se ni odločil za številko 24, ki jo je imel na hrbtu njegov moštveni kolega na olimpijskih igrah in prijatelj Bryant, je s prstom pokazal na hčerko: "Zhuri." Zhuri Nova je namreč Jamesova petletna hčerka. Prav ona je bila do nedavnega na njegovi profilni sliki na Instagramu, zdaj pa jo je v znak žalovanja in spoštovanja zamenjal z Bryantovo, ta na fotografiji po osvojenem naslovu lige NBA leta 2009 v rokah drži Gianno.

Številke so se igrale, kot bi bil Bryant z njimi na tekmi

"Zadnja tri leta je bil po mojem mnenju najsrečnejši. Mislim, da lahko vsi to rečemo. Da je lahko sedel s hčerkami in bil skupaj z družino," je poudaril James.

Po prihodu v Los Angeles je prevzel dirigentsko palico od svojega predhodnika in bo prav tako poskušal popeljati Lakerse do novega naslova prvaka lige NBA.

Ni še znano, kdaj bodo Kobeja in Gianno pospremili na zadnjo pot. Šušlja se, da bi bil pogreb lahko ta teden. Foto: Getty Images

Zadnja domača tekma je bila prav posebna. Ni malo takšnih, ki so dejali, da je bil Kobe z njimi na tekmi. V karieri je namreč nosil številki 8 ter 24 in v prvih 24 minutah so LA Lakers dosegli 81 točk. Ekipi sta skupaj dosegli 242 točk – 24 je njegova številka, dvojka je Giannina. "Nekaj čudnega se je dogajalo. Vsaka tekma Los Angeles Lakers bo čustvena, potem ko so v helikopterski nesreči izgubili življenje Kobe Bryant, njegova hčerka Gianna in še sedem drugih," je dejal James.

Stallone: Bryantov kip bi moral stati ob Rockyjevem

Ne mine dan, ko ne bi govorili o smrti velikana košarke, pa čeprav je že skoraj deset dni od tragične helikopterske nesreče, v kateri je življenje izgubilo devet ljudi. "Svet je izgubil velikega človeka in izjemnega šampiona. Sočustvujem z njegovo družino. Srce se mi trga. Športnik, inovator, vzornik," je povedal ameriški igralec Sylvester Stallone, ki je svojo igralsko kariero začel graditi z boksarskim likom Rockyjem Balboo, in na vprašanje novinarja, ali bi morali v Philadelphii ob Rockyjevem postaviti še Bryantov kip, odgovoril pritrdilno.

Kobe je bil namreč rojen v tej ameriški zvezni državi, obiskoval je srednjo šolo Lower Merion Township, med letoma 1992 in 1996 je igral za tamkajšnjo šolo, nato pa se je podal v ligo NBA, v kateri je pustil velik pečat.

The world lost a great man and a great champion. I feel so bad for his family. Breaks my heart. Athlete, writer, innovator, role model, #OneOfAKind pic.twitter.com/cp0n9GsAR4 — Sylvester Stallone (@TheSlyStallone) January 27, 2020

Pogreb ta teden?

Ni pa še jasno, kdaj ga bodo pokopali in kako bodo pogrebno slovesnost izpeljali. Govori se, da bi lahko bil pogreb ta teden. Jasno je, da ga bo na njegovi zadnji poti spremljalo ogromno ljudi. O tem, kakšen vtis je pustil v svetu in kakšno razsežnost ima njegova smrt, pa se lahko iz dneva v dan prepričamo na družbenih omrežjih, na katerih so številni zapisi in videi v znak spoštovanja do legende košarke.

Poglejte, kaj vse počnejo po svetu v znak spoštovanja

