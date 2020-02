Od Slovencev na delu le Vlatko Čančar

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

* Liga NBA, 22. februar

Denver Nuggets bodo na domačem parketu gostili Minnesoto Timberwolves. Košarkarji Denverja so v zadnjem času niso v najboljši formi, saj so izgubili zadnji dve tekmi.

Denver, ki je trenutno druga ekipa v zahodni konferenci, proti Minnesoti ne bi smeli imeti večjih težav. Saj so ti na predzadnjem mestu iste konference. V rednem delu letošnje sezone so dosegli le 16 zmag in 38 porazov.

Zelo zanimiva tekma se obeta med LA Lakers in Boston Celtics. Jezerniki so v zahodni konferenci vodilna ekipa, medtem ko je Boston tretji na vzhodu.

Liga NBA, 23. februar:

Lestvica: