Nekateri so se opekli, s prstom pa bi lahko kazali na vodilne

Kvalifikacije za evropsko košarkarsko prvenstvo 2021 so že same po sebi smešne, saj v njih nastopajo tudi reprezentance, ki so na prvenstvo že uvrščene kot gostiteljice. Nekatere oslabljene velesile so se medtem že opekle.

Slovenska košarkarska reprezentanca je bila v prvih dveh tekmah polovično uspešna. Presenetljivo je izgubila proti Madžarski in doma s kar nekaj težavami preskočila oslabljene Avstrijce.

Pot na evropsko prvenstvo 2021 za aktualne branilce naslova iz leta 2017 ne bi smela biti težka, saj bodo iz slovenske skupine (v njej so še Avstrija, Madžarska in Ukrajina) dobile vozovnico za EuroBasket kar tri ekipe.

Sistem uvrščanja na veliko tekmovanje je enak tudi v večini preostalih skupin. Izjema so tiste, v katerih igrajo reprezentance, ki bodo gostiteljice in imajo mesto na EuroBasketu že zagotovljeno, kar je v nasprotju z vsako logiko. S tem se znajde pod vprašajem regularnost tekmovanja, saj bodo morda te reprezentance kdaj zaigrale s povsem spremenjenimi zasedbami. Vendarle ne čutijo pritiska zaradi rezultatov. Iz teh skupin bosta na prvenstvo odpotovali dve najboljši reprezentanci. Povrhu vsega reprezentance že sicer ne morejo računati na svoje najboljše igralce iz lige NBA in Evrolige, saj je Mednarodna košarkarska zveza (FIBA) na drugem bregu reke, kar meče slabo luč na košarko.

Vidimo košarkarje, ki niso znani širši košarkarski javnosti

Češka, Gruzija, Italija in Nemčija so države gostiteljice in njihovi košarkarji lahko povsem neobremenjeno igrajo v kvalifikacijah. Tako so na primer Gruzijci pripravili presenečenje na gostovanju v Beogradu pri Srbiji. Izbrana vrsta Igorja Kokoškova je po visoki zmagi na gostovanju na Finskem doma klonila. Res je, da sta bila le dva košarkarja (Marko Simonović in Miroslav Raduljica) iz zasedbe, ki je igrala na zadnjem svetovnem prvenstvu, tokrat del izbrane vrste. Pa še ta dva sta imela na Kitajskem bolj obrobni vlogi.

Polovično so bili uspešni tudi svetovni prvaki Španci, ki so doma izgubili proti Poljakom, ti bodo nasprotnik Slovenije v olimpijskih kvalifikacijah. Španci so igrali s košarkarji, ki so širši košarkarski javnosti v večini neznani.

Igor Kokoškov je debitiral kot selektor Srbije z zmago in porazom. Foto: Reuters

Litva, ki bo morda stala nasproti Sloveniji na poti na olimpijske igre, je prav tako končala februarski ciklus z zmago in porazom. Na gostovanju je visoko izgubila proti Belgiji (65:86), doma premagala Češko.

Največje presenečenje sta poraza Turčije, ki je morala priznati premoč Nizozemski in Švedski. Polovično uspešni so bili Francozi, ki so prav tako igrali z vidno spremenjeno zasedbo. Po porazu proti Nemčiji so se pobrali doma proti Črni gori.

Slabo pa kaže Latviji, ki je tesno izgubila tekmi proti Bosni in Hercegovini ter Bolgariji.

Reprezentance bodo popotovanje do evropskega prvenstva nadaljevale konec novembra, pred tem nekatere čakajo še olimpijske kvalifikacije, spet druge pa imajo mesto na največjem športnem dogodku v Tokiu že zagotovljeno.