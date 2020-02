Boj za prvaka se začenja z derbijem med Cedevito Olimpijo in Krko

Po pokalnem in reprezentančnem oknu se bodo prvoligaška moštva vrnila na košarkarska prizorišča ter v tekočem tednu začela s tekmami drugega dela tekmovanja oziroma lige Nova KBM. Za uvod v drugi del tekmovanja se bosta v prvem krogu danes pomerili ekipi Cedevite Olimpije in Krke. Ekipi sta si nasproti stali pred kratkim in sicer v polfinalu pokala Spar, kjer so Ljubljančani po podaljšku z neverjetnim metom Eda Murića prišli do tesne zmage. Cedevita Olimpija v prvem delu državnega prvenstva ni sodelovala, Krkaši pa so v 16 tekmah zabeležili 11 zmag in 5 porazov.