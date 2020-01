Šentjur razbil Krko

Na današnji tekmi 17. kroga 1. SKL je Šentjur s kar 96:61 porazil Krko. V novomeški ekipi, ki jo je pred kratkim zapustil Marvin Jones, so sicer priložnost za igro dobili mlajši košarkarji. V ponedeljek je Rogaška vknjižila zmago nad Koper Primorsko z 86:83. V soboto in v nedeljo bosta odigrani še tekmi med Podčetrtkom in Zlatorogom ter Helios Suns in Hopsi.