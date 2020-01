Smodiš se je vrnil v Krko

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Leta 2012 se je Matjaž Smodiš po bogati mednarodni karieri, med katero je bil trikratni evropski klubski prvak in prvi krilni center evrolige, vrnil v novomeško Krko, jo v zadnjem dejanju svoje kariere popeljal do naslova državnega prvaka in se tako na veličasten način igralsko upokojil.

Del druge kariere je nato gradil prav pri matičnem klubu, s katerim je leta 2000 kot prvi s slovenskega vrha sklatil ljubljansko Olimpijo, a do poglobljenega in dolgotrajnega sodelovanja ni prišlo. Vmes se je lotil podjetništva, deloma tudi politike in kot športni direktor pomagal Trotom, ki nastopajo v 2. SKL. Zdaj se vrača v Krko.

"Z željo, da se dodatno okrepi delo v klubu, z veseljem sporočamo, da se nam je pridružil nekdanji košarkar Matjaž Smodiš. Matjaž bo s svojimi bogatimi izkušnjami in znanjem predstavljal pomemben člen v vodstvu kluba," je Smodišev vstop v upravni odbor KK komentiral predsednik kluba Andraž Šuštarič.

Medtem ko se je Krka okrepila v upravi, pa je nekoliko šibkejši njen igralski kader, ki se bori za obstanek v ligi ABA. V klubu so potrdili, da je dvorano Leona Štuklja zapustil ameriški center Marvin Jones. Ob tem zagotavljajo, da bo Američanov novi klub Promitheas Patras Krki nakazal odškodnino.