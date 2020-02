Slovenec, ki bo na tekmi Dallas - Miami odpel ameriško himno #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

27-letnega Alena Kirbiša iz Dobrovc na Dravskem polju je doletela posebna čast. Pred košarkarskim obračunom med Miami Heat Gorana Dragića in Dallas Mavericks Luke Dončića bo odpel ameriško himno.

Košarkarsko moštvo Miami Heat bo v noči na soboto ob 2. uri po slovenskem času gostilo ekipo Dallas Mavericks z Luko Dončićem, ki bo v petek dopolnil 21 let in tudi po ameriških standardih postal polnoleten.

Pri Miamiju so se odločili, da glede na to, da bo zaradi slovenskega pridiha na Florido pripotovalo več sto Slovencev, čast prepevanja ameriške himne prepustijo kar enemu izmed njih.

Goran Dragić in Luka Dončić si bosta nasproti stala v noči na soboto (ob 2. uri po slovenskem času). Foto: Reuters

S svojim glasom prepričal Alen Kirbiš

Doletela je 27-letnega Štajerca Alena Kirbiša, ki kot pravi, stoodstotno živi samo in zgolj za glasbo.

"Na razpis sta me prijavila starša, ki sta že tako ali tako nameravala odpotovati na ogled tekme, medtem ko sam pred tem nisem imel tega v načrtu. Zato sem, ko sem pred tednom dni izvedel, da so na podlagi posnetka, ki sem jim ga poslal, izbrali mene, moral na vrat na nos urediti še vse formalnosti za odhod onkraj Atlantika," nam je povedal Kirbiš, ki se ga mogoče spomnite z avdicije za glasbeni šov Slovenija ima talent. Tisti, ki si boste 7. marca v Stožicah ogledali koncert italijanskega pevca Andree Bocellija, pa ga boste lahko opazili tudi v zboru, ki bo spremljal njegov nastop.

Takole je bilo na tekmi med Vročico in Telički marca lani. Foto: Anže Golob

Trema in velika čast

Priznava, da kljub dolgi glasbeni kilometrini pred velikim trenutkom čuti nekaj treme, saj se zaveda, da ga bo že v sami dvorani American Airlines Center spremljalo več kot 20 tisoč gledalcev, nekaj milijonov pa še pred televizijskimi zasloni, a verjame, da bo tremo lahko odmislil in se osredotočil na nastop.

Alen se je z glasbo začel ukvarjati v prvem letniku II. gimnazije v Mariboru, ko se je pridružil ekipi English Student Theatre, s katero je štiri leta nastopal, tudi v muzikalih.

Danes obiskuje Konservatorij za glasbo in balet v Mariboru in poje v Triu Cantare. Prepevajo na različnih zabavah, ob presenečenjih, praznovanjih, porokah, pa tudi na pogrebih. S skladbo Don't Die so se prijavili tudi na letošnjo Emo, a niso bili izbrani. Spomnimo, na Emi je Slovence najbolj prepričala Ana Soklič, ki se je predstavila s skladbo Voda.

Alen Kirbiš pa ne bo edini Slovenec s pomembno vlogo na tekmi - v različnih protokolarnih obveznostih bo sodelovalo kar 70 slovenskih otrok.

