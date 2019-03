Brez pretiravanja: to je res bila slovenska noč v ligi NBA #foto #video

Slovenski navijači - pred TV sprejemniki in na tribunah dvorane American Airlines v Miamiju - so končno dočakali to, kar so vse od prihoda Luke Dončića v najmočnejšo košarkarsko ligo NBA čakali. Obračun med ekipama Miami Heat in Dallas Mavericks, kjer pomembno vlogo igrata prav slovenska košarkarja, Goran Dragić in Dončić, mentor in njegov najboljši vajenec z Eurobasketa 2017. Navijači, ki so zaradi tekme (in poceni letalskih vozovnic) množično romali na Florido, so v dvorani pripravili spektakel, ki se ga ne bi branil noben zvezdnik na svetu. Uživajte v nepozabnih prizorih!

Kot smo že poročali, je bilo te dni v Miamiju in njegovi okolici slovensko besedo zaznati na vsakem koraku. Naš sogovornik Boštjan Lederer je ocenil, da je trenutno na Floridi približno 1500 navijačev, nekateri mediji so poročali o številu 2500. Kakorkoli, pripravili so vzdušje, ki si ga bosta Dragić in Dončić, katerima je bilo tudi namenjeno, brez dvoma zapomnila. Začelo se je že pred ure in nadaljevalo pozno, pozno v noč in jutro. Navijači so se poleg zdaj že tradicionalnega navijaškega napeva Kdor ne skače, ni Sloven'c, odločili za širši glasbeni repertoar: od Sive poti do Slovenskega naroda sin, manjkala pa ni niti Zdravljica, ki so jo pred dvorano odpeli pred tekmo.

Pestro je bilo tudi v domači dvorani Vročice, kjer so navijači med tekmo lahko uživali v zvokih največkrat predvajane instrumentalne skladbe na svetu: Avsenikove Golice, ki tudi v Sloveniji ne manjka na nobenem večjem športnem tekmovanju.

Svoj delež k navijaški evforiji je z "Kdor ne skače, ni Sloven'c prispeval tudi Dončić, ki si je po tekmi z Dragićem izmenjal dresa:

The man of the night @Goran_Dragic having some postgame fun with his native Slovenians 🇸🇮 who came out strong for tonight's game! pic.twitter.com/QWZG0xEeR7 — Miami HEAT (@MiamiHEAT) March 29, 2019

Foto: Reuters

"Kdor ne skače, ni Sloven'c se je razlegalo iz vseh slovenskih grl v dvorani:

