Maestralni Dragić v slovenskem kotlu v Miamiju zasenčil Dončića #video

Učinek Slovencev: Goran Dragić: 23 točk, met za dve 9/15, met za tri 0/2, prosti meti 5/7, 12 skokov, 11 asistenc, 3 izgubljene žoge, 1 ukradena žoga, 1 blokada v 37 minutah in 30 sekundah Luka Dončić: 19 točk, met za tri 3/9, met za dve 3/9, prosti meti 4/6, 8 skokov, 7 asistenc, 6 izgubljenih žog v 30 minutah in 42 sekundah.

Goran Dragić je bil prvi junak Miamija. Po dolgem času je zaigral v začetni peterki. Foto: Reuters Težko pričakovan spektakel v Miamiju, zaradi katerega se je čez veliko lužo odpravilo dva tisoč slovenskih ljubiteljev košarke, je ponudil izjemni predstavi oboževanih slovenskih asov v ligi NBA. Več razlogov za zadovoljstvo je imel Goran Dragić, najbolj zaslužen v vrstah gostiteljev, da je zmaga ostala doma, s tem pa tudi izboljšane možnosti za nastop v izločilnem delu.

Izkušeni Ljubljančan je bil s 23 točkami, 12 skoki in 11 asistencami prvi junak Vročice, v slovenskem zvezdniškem obračunu pa je zasenčil več kot desetletje mlajšega Luko Dončića, s katerim si je delil sobo ''zlatega'' leta 2017, ko sta združila moči v reprezentanci in postala evropska prvaka.

Dončić je bil z 19 točkami prvi strelec gostov, dodal je tudi 8 skokov in 7 asistenc, a se je njegova roka pri metu iz igre vse prevečkrat zatresla. Telički, ki so za razliko od Miamija že ostali brez možnosti za napredovanje v končnico, so na koncu izgubili za -6.

Vrhunci dvoboja v Miamiju:

Kako se je razpletal dvoboj?

Miami je zaradi zdravstvenih težav pogrešal Josha Richardsona, Justisa Winslowa in Rodneyja McGruderja, tako da je Goran Dragić prvič po tem, ko so mu zdravniki pred meseci svetovali operacijo kolena, začel dvoboj v prvi peterki. Dvoboj so bolje začeli košarkarji Miamija in tudi po zaslugi treh podaj Dragića hitro povedli z 8:2.

Ena izmed izjemnih asistenc Dragića:

✈️ and 💥 setting the tone early tonight! pic.twitter.com/cuhe0wXjzU — Miami HEAT (@MiamiHEAT) March 28, 2019

Luka Dončić je v tem obdobju zgrešil oba meta iz igre, po treh minutah pa zaradi bolečin v kolenu po trku z Derrickom Jonesom Jr. odšepal na klop, kar je pošteno zaskrbelo več tisoč slovenskih navijačev v dvorani Airlines American Arena. Dvorana je bila resda razprodana, a na tribunah, zlasti v prvem polčasu, ni manjkalo prostih sedežev, kar je kazilo podobo zgodovinskega slovenskega spektakla v ligi NBA.

Ena izmed dveh trojk Dončića v prvi četrtini:

The crowd loved this one from @luka7doncic. pic.twitter.com/3A0BL0VjXa — Dallas Mavericks (@dallasmavs) March 29, 2019

Bojazen, da Dončić ne bi mogel nadaljevati srečanja, je bila nepotrebna, saj se je 20-letni Ljubljančan že čez nekaj minut vrnil v igro. Dallas, ki zaradi poškodbe na Floridi ni mogel računati na Tima Hardawayja Jr., je preobrnil rezultat. Dončić je nanizal osem točk, od tega tudi dve trojki, s katerima je gostom iz Teksasa pomagal do vodstva po prvi četrtini z 29:26.

Vrhunci Gorana Dragića in Luke Dončića na tekmi v Miamiju:

Fantastična asistenca Dončića:

V drugi četrtini, v kateri sta slovenska asa pričakovano na parketu prebila manj minut, so gostje iz Dallasa še povečali prednost. Devet točk je prispeval Avstralec Ryan Broekhoff, toliko kot tudi pri gostiteljih Jones Jr. Miami se je znašel v škripcih, končni rezultat prvega dela je znašal 59:49.

Izjemen koš Dončića, ki je osmešil obrambo Miamija:

Drugi polčas se je začel po notah gostiteljev, ki so že po nekaj minutah ujeli Dallas. Izstopal je Dion Waiters, ki je v tretji četrtini dosegel kar 14 točk, a so gostje vseeno znova pokazali zobe in tudi po zaslugi Dončića, do takrat prvega strelca dvoboja, odšli v zadnjo četrtino dvoboja s prednostjo +7.

Slovenski obračun na Floridi je pripadel starejšemu, že izkušenemu zvezdniku lige NBA Goranu Dragiću. Foto: Reuters

V zadnji četrtini so se najprej prebudili gostitelji. Na krilih Gorana Dragića, ki je spravil slovenske navijače na noge, tako da se je v dvorani v Miamiju šest minut pred koncem zasišala že skoraj "ponarodela" Kdor ne skače ni Slovenec, hej, hej, hej, je Miami ujel teličke.

Kako je Dragić ukradel žogo in jo spretno vrnil v igro:

Izkušeni Slovenec je navduševal s koši, skoki, podajami, zlasti pa izjemno ukradeno žogo, eno izmed najlepših potez na srečanju. Dragić je sredi zadnje četrtine že dosegel trojni dvojček in postal prvi junak Miamija. Dončiću se je roka v odločilnih trenutkih vselej zatresla. Čeprav je imel veliko željo po zmagi, je v zadnji četrtini dosegel le točko, v odločilnih napadih pa je svoj delež k dragoceni zmagi Vročice prispeval še mladostni veteran Dwyane Wade.

Kako sta si slovenska asa izmenjala dresa:

Po tekmi sta si velika slovenska prijatelja z veseljem izmenjala dresa in poskrbela za dodaten aplavz dva tisoč navijačev, ki so prispeli v Miami s sončne strani Alp.

Golica v dvorani v Miamiju:

Ogrevanje slovenskih navijačev pred tekmo:

Miami Gorana Dragića je z zmago nad Dallasom na lestvici poskočil na osmo mesto vzhodne konference NBA. Na roko mu je šel poraz Orlanda, neposrednega tekmeca, s katerim je pred dnevi izgubil pomembni sosedski obračun, v boju za osmo mesto. Orlando je izgubil na gostovanju v Detroitu.

Wade in Nowitzki zadnjič v Miamiju?

Velike pozornosti pa nista bila deležna le slovenska asa, ki ju je v dvorani bučno bodrilo okrog dva tisoč rojakov, ampak je bil obračun tudi v znamenju zadnjega obračuna v ligi NBA med dvema priljubljenima zvezdnikoma z veteranskim stažem, ki se bosta po koncu sezone (najverjetneje) poslovila. Dwyane Wade je to že potrdil, Dirk Nowitzki, ki je bil s 13 točkami tretji strelec Dallasa, je tik pred tem. Američan lahko za razliko od Nemca sezono začini s končnico ...

The Wade jerseys outnumbered tonight. pic.twitter.com/IBxTH5LoLe — Ira Winderman (@IraHeatBeat) March 28, 2019

Lestvici:

Preberite še: