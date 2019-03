Slovenski navijači okupirali Miami in rajali ob slovenskih uspešnicah #video

Slovenske zastave in slovenska beseda so te dni v Miamiju na Floridi del vsakdana.

Danes bi v Miamiju na Floridi težko preslišali slovensko besedo, zagotavlja naš sogovornik Boštjan Lederer, ki bo, tako kot nekaj več kot 1500 Slovencev, nocojšnjo noč preživel na tribunah dvorane American Airlines, kjer se bosta prvič, odkar oba nastopata v ligi NBA, pomerila Goran Dragić, ki se z Miamijem bori za uvrstitev v končnico, in Luka Dončić, ki je z Dallasom že pokopal upe za nastop v končnici, se pa poteguje za naziv novinca v ligi NBA. Slovenski navijači so vzbudili tudi zanimanje ameriških medijev. Televizija ESPN bo nekaj ur pred tekmo o njih pripravila poseben prispevek.

Kot smo že poročali, naj bi v Miami zaradi zgodovinskega košarkarskega obračuna za slovenske navijače, odpotovalo več kot dva tisoč slovenskih ljubiteljev košarke, ki so z zastavami in transparenti že omrežili domicil košarkarskega moštva Miami Heat. Med njimi je tudi Boštjan Lederer, ki je v ZDA odpotoval v družbi treh prijateljev, še nekaj kolegov pa se jim je pridružilo sinoči.

Košarkarji Dallas Mavericks in Miami Heat bodo na parket stopili nocoj ob 00.30 po našem času. Tekmo bomo v živo spremljali tudi na Sportalu.

"Mislim, da je v Miamiju ta trenutek okrog 1500 navijačev. Okrog 1200 nas je pripotovalo v lastni režiji," je povedal Lederer, ki je bil že naš sogovornik, in sicer leta 2015, ko je kot prvi človek na invalidskem vozičku naskakoval najvišji vrh afriške celine Kilimandžaro, zaradi izredno slabih pogojev pa obtičal nekaj metrov pod vrhom.

"Seveda je bil razlog množičnega obiska Slovencev tekma med Dallasom in Miamijem, svoje pa je naredila tudi ugodna cena letalske vozovnice. Oktobra lani so bile namreč tako poceni, da smo morali to izkoristiti. Za letalsko vozovnico od Münchna prek Londona do Miamija z letalsko družbo British Airways smo odšteli okrog 230 evrov," je povedal 45-letni Ljubljančan, ki ocenjuje, da bo za potovanje, nastanitve, ogled dveh košarkarskih tekem in znamenitosti Floride odštel nekaj več kot tisoč evrov.

Za koga sploh stiskati pesti?

Pravi, da bodo slovenski navijači danes ponoči (ob pol eni zjutraj po našem času) verjetno navijali po občutku, on pa bo stiskal pesti predvsem za Miami oziroma Dragića, ki se z ekipo še bori za napredovanje v končnico.

"Gogija poznam že dlje časa. Skupaj z Zoranom sta delala v istem grafičnem podjetju kot jaz. Mislim, da je Goran imel 15 let, ko je pri nas med počitnicami prevažal palete," se spominja Lederer. "Tudi Goranova in Zoranova mama Mojca je delala pri nas. Petnajst let sva bila sodelavca. Vem, da smo se vedno šalili, češ, zakaj dela za 800 evrov, ko ji pa ni treba, pa je odgovarjala, da je njen 'tošel' pač njen, Goranov pa Goranov, s čimer je želela povedati, da ne želi živeti na sinov račun."

Lederer na uradno srečanje s slovenskim legionarjema ne računa. "Menda nas bo v enem od dveh slovenskih lokalov (eden je pred dvorano, drug, z imenom Rakija Lounge, pa na plaži Miami Beach) obiskala Lukova mama Mirjam, medtem ko se bo Luki baje mudilo naprej. Pravkar pa smo dobili tudi zavrnjeno srečanje z Goranom. Ne vem, zakaj, v klubu so odpovedali načrtovani "meet and greet". Verjetno iz varnostnih razlogov," je ugibal sogovornik.

Od Golice do Rožice ...

Da, Slovencev je toliko, da se v teh dneh v Miamiju na vsakem koraku sliši slovenska beseda, pripoveduje Lederer. Kakopak pa odmeva tudi slovenska glasba. Sinoči so tudi Američani lahko uživali v melodijah Avsenikovih uspešnic Golica in Slovenija, od kod lepote tvoje, večkrat pa so se slovenski navijači zavrteli tudi v ritmu Rožice ansambla Modrijani.

