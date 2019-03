Dragić si ne bo premislil: Slovenija, srečno!

Da je bilo veselje ob naslovu evropskega prvaka tistega čarobnega 17. septembra 2017 njegovo zadnje reprezentančne dejanje, je Goran Dragić v zadnjem letu in pol večkrat skušal dopovedati javnosti. Zdaj je, v pogovoru za športni časnik Ekipa, ugasnil še zadnjo tlečo iskro upanja. Odločitev je dokončna. Ostalo bo pri 79 tekmah, kolikor jih je, glede na statistiko KZS, namenil izbrani vrsti. Ne glede na to, ali se bo Slovenija prihodnje leto potegovala za zgodovinski nastop na olimpijskih igrah, in ne glede na to, ali bo leto pozneje Ljubljana morda celo gostila eno od predtekmovalnih skupin EuroBasketa.

Končno ločilo

"Telo ne zdrži več. Mislim, da nima nobenega smisla, da nekomu odvzamem mesto, če glava ni prisotna," je dokončnost odločitve podkrepil 32-letni Ljubljančan, ki je na novo definiral vlogo kapetana v reprezentanci, in dodal, da izbrani vrsti v prihodnje želi nastopanje v najmočnejši zasedbi. S tem dirigentsko palico dokončno predaja Luki Dončiću, za katerega pa v danem sistemu ni jasno, kdaj bo lahko znova oblekel dres izbrane vrste. Najverjetneje šele poleti leta 2020.

Ostal bo Dragić. Zoran Dragić

Gogi sicer konca kariere ni napovedal prvič. Nanj je namignil že med EuroBasketom 2017, nato pa svoje razmišljanje večkrat javno podkrepil. A ker je vselej puščal vsaj deloma priprta vrata, je s tem odprl pot različnim prepričevanjem. Javno je prepričevalno akcijo, malce za šalo, malce zares, naznanil tudi brat Zoran Dragić. Povsem odpisal pa zlatega kapetana ni niti generalni sekretar Rašo Nesterović.

Do konca kariere "le" klubski košarkar Foto: Reuters

"Zasluži si negovanje odnosa"

Da pa se bo dokončno treba sprijazniti z reprezentančno upokojitvijo najvidnejšega kapetana in jo tudi spoštovati, je ob nedavnem obisku Združenih držav Amerike, kjer se je srečal tako z Dončićem kot Dragićem, uvidel tudi selektor Rado Trifunović. "Gogija sem obiskal. Res je. A nikakor z namenom prepričevanja, da znova zaigra za reprezentanco. To bo njegova odločitev. Si pa, glede na to, kaj vse je storil za državo in izbrano vrsto, zasluži, da negujemo dobre odnose," je dejal Trifunović.